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Pháp luật

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Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại ở Phú Thọ: Nạn nhân bị 'chuốc' rượu, khống chế bằng sức mạnh

Đức Anh - CTV

TPO - Theo tố giác của nữ Việt kiều Mỹ, trong tối 4/7, chị nhiều lần được mời uống rượu và đã sử dụng lượng rượu nhiều hơn bình thường. Đến rạng sáng hôm sau, Nguyễn Minh Hiếu đã có hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn dù chị nhiều lần phản kháng, yêu cầu dừng lại nhưng vẫn bị khống chế bằng sức mạnh.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ thực tập sinh quốc tịch Hoa Kỳ.

Thông tin vụ việc cũng được luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền lợi cho chị T trong vụ việc này xác nhận. Theo luật sư Hiển, sự việc xảy ra vào ngày 5/7, nhưng hơn hai tuần sau chị T mới đủ dũng cảm để trình báo.

Theo đơn tố giác của chị T (sinh năm 2002, công dân Mỹ, gốc Việt) do luật sư Hiển cung cấp, chị nhập cảnh Việt Nam ngày 8/5/2026 để thực tập tại một ngân hàng ở Hà Nội theo chương trình học tập.

Trong thời gian ở Hà Nội, thông qua bạn bè, chị T quen một nhóm bạn trẻ và được mời tham gia chuyến nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, ở thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

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Lynn Times Thanh Thủy, ở thôn 5, xã Thanh Thủy, nơi xảy ra vụ việc

Trước khi chuyến đi, chị được thông báo nhóm có 6 người. Chị T không biết Nguyễn Minh Hiếu sẽ tham gia chuyến đi này. Chỉ đến khi nhóm tập trung để xuất phát, chị T mới biết Hiếu có mặt trong đoàn.

Tại khu nghỉ dưỡng, chị T cùng nhóm bạn ăn tối với gia đình Nguyễn Minh Hiếu, sau đó hát karaoke rồi trở về căn hộ SK125. Trong tối 4/7, chị T nhiều lần được mời uống rượu và đã sử dụng lượng rượu nhiều hơn bình thường.

Cũng theo tố giác của chị T, đến rạng sáng 5/7, tại phòng ngủ tầng một căn hộ SK125, Nguyễn Minh Hiếu đã có hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn dù chị nhiều lần phản kháng, yêu cầu dừng lại nhưng vẫn bị khống chế bằng sức mạnh.

Sau khi trở về Hà Nội, chị T bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý phải điều trị nội trú tại bệnh viện. Sau đó, được văn phòng luật sư tư vấn pháp lý, chị T làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng. Chị T đã cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, trong đó có tin nhắn điện tử và thư tay xin lỗi của đối tượng Hiếu.

Bị can được tại ngoại

Theo cán bộ điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác cách khá lâu so với thời điểm xảy ra vụ việc nên việc thu thập, đánh giá chứng cứ và trưng cầu giám định có khó khăn nhất định.

Một trong những nội dung được xác minh là địa điểm xảy ra vụ việc. Theo cán bộ điều tra, thông tin cho rằng căn hộ SK125, khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, Phú Thọ thuộc sở hữu của Nguyễn Minh Hiếu hoặc gia đình người này là không chính xác. Thực tế, căn hộ SK125 là nơi nhóm người liên quan đến vụ việc thuê.

Cùng với việc thu thập lời khai và các tài liệu liên quan, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định tổn thương cơ thể của chị T, giám định khả năng tình dục của Nguyễn Minh Hiếu; đồng thời giám định các bệnh truyền nhiễm có thể liên quan đến hai người.

Theo cán bộ điều tra, quá trình xác minh, không chỉ dựa vào lời trình bày của người tố giác mà còn căn cứ nhiều tài liệu, chứng cứ được thu thập. Hiện Nguyễn Minh Hiếu đã khai nhận hành vi với cơ quan điều tra. Lời khai này được xác định phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình xác minh.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Hiếu về tội "Hiếp dâm". Ngày 17/8, các quyết định được thực hiện theo quy định. Hiếu hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh để phục vụ quá trình tố tụng.

Đức Anh - CTV
#Vụ án xâm hại tình dục tại Phú Thọ #Quy trình khởi tố vụ án hiếp dâm #Ảnh hưởng tâm lý nạn nhân sau vụ việc #Vai trò của cơ quan điều tra trong vụ án #Các biện pháp xử lý bị can và bảo vệ nạn nhân

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