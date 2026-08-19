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Pháp luật

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Phá đường dây vận chuyển gần 9.300 kíp nổ từ Lào vào Việt Nam

Ngọc Văn

TPO - Phát hiện các đối tượng lợi dụng xe khách tuyến quốc tế để vận chuyển mặt hàng nguy hiểm từ Lào vào Việt Nam, Công an TP. Huế đã lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ quy mô lớn, thu giữ gần 9.300 kíp nổ điện.

Chiều 19/8, thông tin từ Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Huế cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ gần 9.300 kíp nổ điện.

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Lực lượng công an kiểm tra, thu giữ tang vật kíp nổ được vận chuyển từ Lào vào Việt Nam. Ảnh CACC

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến biên giới, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu một số đối tượng lợi dụng hoạt động vận tải quốc tế để đưa vật liệu nổ và các mặt hàng nguy hiểm từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Từ nguồn tin nghiệp vụ thu thập được vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026, Phòng An ninh Kinh tế xác định một nhóm đối tượng tập kết số lượng lớn vật liệu nổ tại Lào, sau đó sử dụng xe khách tuyến Lào - Việt Nam để vận chuyển qua biên giới.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn xã hội, Công an TP. Huế đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX và các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, theo dõi.

Ngày 9/7, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng xốp có tổng trọng lượng gần 200kg được vận chuyển bằng xe khách, nghi chứa vật liệu nổ. Quá trình kiểm tra, xác minh sau đó đã làm rõ toàn bộ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam.

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Hàng nghìn kíp nổ bị công an thu giữ liên quan đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam. Ảnh CACC

Từ ngày 9/7 đến nay, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng gần 9.300 kíp nổ điện, qua đó ngăn chặn nguy cơ lượng lớn vật liệu nguy hiểm bị tuồn ra thị trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Hồ sơ vụ án cùng tang vật đã được chuyển cho Phòng An ninh Điều tra Công an TP. Huế tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đ.V.T (trú tỉnh Quảng Ngãi) và V.Q.K (trú TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi liên quan đến đường dây này.

Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xuyên biên giới, Công an TP. Huế đã được Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen.

Ngọc Văn
#Vật liệu nổ #gần 9.300 kíp nổ #đường dây từ Lào vào Việt Nam #Công an TP. Huế #vận chuyển trái phép #mua bán vật liệu nổ #triệt phá đường dây

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