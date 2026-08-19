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Xã hội

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TPHCM cảnh báo tin giả về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngô Tùng

TPO - Ngày 19/8, Văn phòng UBND TPHCM cho biết trên mạng xã hội hiện đang lan truyền nội dung giả mạo liên quan đến một công văn chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM về việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy UBND TPHCM tại Công văn số 3927-CV/ĐU ngày 10/8/2026 về việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM đã truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại Công văn số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026.

Tại Công văn số 20923/VP-VX, UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành.

Trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội và không gây xáo trộn.

Sở Nội vụ tham mưu UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương; thời hạn hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

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Văn bản do Văn phòng UBND TPHCM ban hành không có phụ lục đi kèm.

Tuy nhiên, hiện nay trên một số nền tảng mạng xã hội đang lan truyền bản chụp Công văn số 20923/VP-VX của Văn phòng UBND TPHCM kèm theo một phụ lục liên quan đến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Về việc này, ngày 19/8, Văn phòng UBND TPHCM khẳng định, Công văn số 20923/VP-VX do cơ quan này ban hành không có phụ lục đính kèm như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Phần phụ lục được gắn kèm văn bản trên mạng xã hội là không đúng với văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có dấu hiệu giả mạo. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các văn bản, phụ lục hoặc thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu, rà soát phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TPHCM.

Việc rà soát hiện nay mới được thực hiện theo chỉ đạo của thành phố, trên nguyên tắc chỉ đề xuất điều chỉnh khi thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội và không gây xáo trộn.

Bộ Tư lệnh TPHCM cảnh báo tin giả liên quan tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 19/8, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng cho biết trên mạng xã hội lan truyền thông tin không chính xác liên quan đến khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A.

Thực tế, tại khu vực Bệnh viện K76A vẫn đang trong quá trình đào thăm dò, tìm kiếm. Bộ Tư lệnh thành phố đang liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý thông tin do VGT News thuộc Công ty TNHH Truyền thông Việt Hoàng đăng tải.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A, đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy (trước năm 1975, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 1/7/2025), nay là xã Hòa Hiệp, TPHCM.

Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền, từng điều trị cho thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị, như: Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 (bộ đội địa phương); Đoàn 10 - Khu Rừng Sác; các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.

Ngô Tùng
#Văn phòng UBND TPHCM #công văn chỉ đạo #lãnh đạo thành phố #đơn vị hành chính cấp xã #mạng xã hội #Bộ Tư lệnh TPHCM

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