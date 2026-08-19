Nhiều hồ thủy điện ở Nghệ An xả nước trước dự báo mưa lớn

TPO - Trước dự báo mưa lớn kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày tới, nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành điều tiết xả nước, đảm bảo an toàn hồ đập.

Chiều 19/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Nghệ An cho biết, trước dự báo mưa lớn kéo dài và để ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh tiến hành điều tiết xả nước để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, từ 16h15' chiều 19/8, Nhà máy thủy điện Bản Cánh (xã Mường Xén, Nghệ An) đã tiến hành điều tiết xả nước ở mức từ 0,19m3/s - 80m3/s. Chiều cùng ngày, hồ thủy điện Bản Cốc (xã Quế Phong) cũng đã điều tiết xả nước từ 11,16m3/s đến 500m3/s.

Trước đó, từ 1h sáng 19/8, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn đã thông báo về việc điều tiết hồ chứa thủy điện Bản Ang (xã Tương Dương, Nghệ An). Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 200m3/s đến 500m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng về hồ.

Ảnh minh hoạ Hồ Thuỷ điện Bản Vẽ xả lũ trước đó.

Tại Hồ chứa nước Vực Mấu (Hồ thuỷ lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An) cũng sẽ bắt đầu xả tràn từ 14h ngày 20/8. Dự kiến sẽ mở từ 1-2 cửa tràn với lưu lượng xả từ 5 - 300m3/s.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có công điện hoả tốc gửi các ban, ngành, các xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phường xã theo dõi sát tình hình, tập trung chỉ đạo, kịp thời công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm trễ, lơ là, chủ quan để xảy ra thiệt hại về tính mạng của nhân dân.

Nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn trong những ngày qua.

Các đơn vị được yêu cầu thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai đến người dân; Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai; Rà soát phương án, kịp thời tổ chức sơ tán dân cư tại những khu vực nguy hiểm; thông báo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy. Bên cạnh đó là triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8, khu vực Bắc Trung Bộ có thể xảy ra đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, suối thượng nguồn, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi; đồng thời trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa dông, kèm theo gió giật mạnh.