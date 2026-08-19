Xây dựng nhà máy điện rác lớn nhất miền Trung

TPO - Với công suất xử lý lên tới 1.500 tấn rác mỗi ngày, Nhà máy điện rác Nghệ An có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung, hứa hẹn giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường.

Sáng 19/8, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (xã Hải Lộc, Nghệ An), tỉnh Nghệ An chính thức khởi công dự án Nhà máy điện rác công nghệ cao. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững của Nghệ An.

Dự án do Công ty cổ phần Galax làm chủ đầu tư có quy mô diện tích gần 7,2ha với tổng mức đầu tư hơn 4.056 tỷ đồng. Áp dụng công nghệ lò ghi cơ học hiện đại của Đức, dự án có tổng công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm và phát điện 30 MW. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng giải quyết đồng thời hai bài toán: Xử lý chất thải và tạo ra năng lượng từ chính nguồn chất thải. Ngoài ra còn giảm nhu cầu chôn lấp rác, cải thiện môi trường tại Nghệ An.

Ảnh phối cảnh nhà máy điện rác tại Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà đầu tư khẳng định sẽ tập trung mọi nguồn lực, đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ triển khai 12 tháng so với Quyết định chủ trương đầu tư, đưa nhà máy vào vận hành vào quý IV/2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh, Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chất lượng tăng trưởng, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ... gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

Việc triển khai dự án Nhà máy điện rác Nghệ An sẽ giải quyết căn bản bài toán rác thải sinh hoạt, giảm thiểu chôn lấp, chuyển hóa chất thải thành nguồn năng lượng sạch, tái tạo.

Ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công đúng hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt; phấn đấu hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành đúng hoặc vượt tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải; thực hiện đầy đủ cam kết công khai, minh bạch thông tin và chịu sự giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Sáng cùng ngày, tại phường Tân Mai (tỉnh Nghệ An), Công ty TNHH Một thành viên SunWin tổ chức lễ khởi công kỹ thuật dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise có tổng vốn đầu tư hơn 2.150 tỉ đồng, quy mô gần 218ha.

Dự án được tổ chức thành 3 phân khu chức năng độc lập nhằm tối ưu hóa công năng gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái gồm: phân khu nghỉ dưỡng xây dựng các biệt thự và khách sạn 5 sao cao cấp cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp; phân khu sân golf chuẩn quốc tế 18 lỗ; phân khu cảnh quan dành cho cây xanh, bảo tồn rừng sinh thái tự nhiên và công viên chủ đề.

Ảnh phối cảnh dự án.

Dự án nhằm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng hình thành các cực tăng trưởng và mạng lưới đô thị liên kết, tạo động lực lan tỏa cho toàn tỉnh. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong quý 4 năm 2029.

Theo cam kết từ nhà đầu tư, giai đoạn 1 của dự án sẽ đón khách vào dịp 30/4 và 1/5/2027, đồng thời, sân golf sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào thời điểm này.