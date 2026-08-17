Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lazada bị phạt 350 triệu đồng

Xuân Phong

TPO - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa xử phạt Công ty TNHH Recess - đơn vị vận hành Lazada tại Việt Nam - số tiền 350 triệu đồng do cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trên cơ sở tổng hợp, rà soát các phản ánh của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành xác minh hoạt động của Công ty TNHH Recess và phát hiện vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Recess 350 triệu đồng về hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Cùng với việc xử phạt, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục vi phạm, đồng thời rà soát lại việc cung cấp thông tin tới người tiêu dùng, bảo đảm nội dung chính xác, đầy đủ và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Recess đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và triển khai các khuyến nghị của cơ quan quản lý.

lazada-7515.jpg
Lazada được xác định cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho rằng, việc xử lý các hành vi vi phạm nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Cùng ngày, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng thông báo xử phạt Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam 140 triệu đồng do hai vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, gồm không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và không thông báo đúng quy định khi thay đổi danh sách đào tạo viên.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố quyết định xử phạt Công ty TNHH Grab hơn 1,3 tỷ đồng về 6 hành vi vi phạm. Trong đó có việc không cho người tiêu dùng lựa chọn cho phép hay không cho phép chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho bên thứ ba; đưa điều khoản không được phép vào điều kiện giao dịch chung; không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm, dịch vụ; cũng như không hiển thị đầy đủ, chính xác kết quả phản hồi, đánh giá.

Cơ quan quản lý cũng xác định Grab chưa công khai đầy đủ chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương và điều kiện giao dịch chung chưa quy định cụ thể thời điểm áp dụng. Doanh nghiệp sau đó được yêu cầu chấm dứt vi phạm, rà soát lại chính sách và đã nộp phạt theo quy định.

Xuân Phong
#Lazada #xử phạt Lazada #Uỷ ban cạnh tranh quốc gia #vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe