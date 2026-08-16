Hà Nội yêu cầu Be, Grab, Green SM cung cấp số lượng xe đang hoạt động

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các hãng công nghệ gồm Grab, Be, Green SM cùng các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn rà soát, thống kê và cung cấp dữ liệu về số lượng phương tiện đang hoạt động nhằm nắm bắt toàn diện quy mô vận tải công nghệ.

Việc rà soát, tổng hợp này được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo tại Văn bản số 5170 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, ba doanh nghiệp cung cấp nền tảng gồm Be, Grab Việt Nam và Green SM có trách nhiệm rà soát, thống kê cụ thể số lượng và cung cấp thông tin về các đơn vị kinh doanh vận tải tại Hà Nội đang sử dụng ứng dụng của đơn vị mình.

Nội dung báo cáo phải được tổng hợp chi tiết theo các danh mục: Tên đơn vị kinh doanh vận tải, số lượng phương tiện thực tế tham gia hoạt động thông qua ứng dụng và các ghi chú liên quan khác.

Grab, Be, Green SM được yêu cầu cung cấp thông tin đơn vị vận tải công nghệ. Ảnh minh họa.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khác đang hoạt động trên địa bàn Thủ đô, Sở Xây dựng cũng đề nghị cung cấp tên các ứng dụng công nghệ, hệ thống website bán vé hoặc các phần mềm ứng dụng do đơn vị tự phát triển để phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.

Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm dữ liệu cung cấp phải đầy đủ, chính xác, trung thực và gửi về cơ quan quản lý đúng thời hạn quy định.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, việc yêu cầu thống kê, báo cáo nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải công nghệ trên địa bàn. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ cập nhật đầy đủ dữ liệu tổng thể về số lượng đơn vị kinh doanh, quy mô phương tiện thực tế đang lưu thông qua các ứng dụng.

Nguồn dữ liệu này sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý nắm bắt chính xác hiện trạng loại hình vận tải công nghệ, từ đó nâng cao hiệu lực theo dõi, quản lý nhà nước và tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ trong việc tổ chức, điều hành mạng lưới giao thông vận tải trên toàn thành phố.