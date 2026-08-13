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Quảng Trị lắp 'mắt thần' giám sát các mỏ khoáng sản

Hoàng Nam

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản hoàn thành lắp đặt trạm cân, camera giám sát và thiết bị theo dõi sản lượng trước ngày 30/9. Người đứng đầu chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch tỉnh Lê Hồng Vinh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, các cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị quy rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý tài nguyên khoáng sản.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo theo quy định.

Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khoáng sản phải khai thác đúng ranh giới, độ sâu, công suất, trữ lượng được cấp phép và thiết kế mỏ đã được phê duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các vi phạm phát sinh trong quá trình khai thác.

UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thành việc lắp đặt, quản lý và vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống trạm cân, camera giám sát và thiết bị theo dõi sản lượng khai thác trước ngày 30/9.

Dữ liệu từ các thiết bị phải được lưu trữ đầy đủ và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu. Doanh nghiệp cũng phải kê khai trung thực sản lượng khai thác, thực hiện chế độ báo cáo và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đôn đốc, kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, camera tại các mỏ; xử lý nghiêm những đơn vị không thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/10.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #khai thác khoáng sản #lắp đặt trạm cân #camera giám sát #chính quyền cơ sở #chịu trách nhiệm

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