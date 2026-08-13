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Hành lang kinh tế thế hệ mới được định hình ra sao?

Giang Thanh

TPO - Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, mô hình hành lang kinh tế thế hệ mới với sự kết hợp giữa hạ tầng vật lý, hạ tầng số và logistics xanh đang trở thành xu hướng phát triển được nhiều quốc gia theo đuổi.

Phát triển hành lang kinh tế số

Tại Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026 do Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức chiều 13/8, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - cho rằng sự hình thành các hành lang kinh tế thế hệ mới không chỉ hướng đến kết nối hạ tầng giao thông mà còn mở rộng sang kết nối chuỗi cung ứng, dòng hàng, đầu tư, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

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Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026 quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics. Ảnh: Giang Thanh.

“Chiến lược đặt mục tiêu phát triển ngành logistics hiện đại, hiệu quả trên nền tảng xanh và số, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời, tăng cường kết nối giữa logistics với sản xuất, thương mại, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Hải nói.

Trong khi đó, GS.TS Thomas Sim - Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế (FIATA), cho biết, tổ chức này đang thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn dữ liệu và tiêu chuẩn pháp lý chung cho ngành logistics.

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GS, TS. Thomas Sim - Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế (FIATA), cho hay chuyển đổi số là xu hướng mới của ngành logistics.

Một trong những giải pháp được FIATA thúc đẩy là vận đơn vận tải đa phương thức điện tử (eFBL), nhằm tăng tốc độ xử lý, bảo đảm tính thống nhất của dữ liệu và thúc đẩy thương mại theo hướng bền vững.

Theo ông Thomas Sim, hành lang kinh tế thế hệ mới là sự kết hợp giữa hạ tầng vật lý, số hóa và liên kết kinh tế. Để xây dựng thành công mô hình này, các quốc gia cần tăng cường hợp tác, tiêu chuẩn hóa, số hóa và cải tiến liên tục nhằm bảo đảm khả năng liên thông giữa các hệ thống dữ liệu trong chuỗi cung ứng.

Cơ hội nào cho Đà Nẵng?

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho biết lợi thế về vị trí địa lý là nền tảng để thành phố phát triển trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế.

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Đà Nẵng định hướng phát triển hệ sinh thái logistics tích hợp theo hướng phát triển hạ tầng số.

Theo ông Bình, trong định hướng phát triển hệ sinh thái logistics tích hợp, cảng Liên Chiểu sẽ tăng cường năng lực kết nối hàng hải quốc tế, trong khi Khu Thương mại tự do Đà Nẵng sẽ trở thành không gian kinh tế mới, gắn kết các hoạt động sản xuất, thương mại, phân phối và logistics giá trị gia tăng.

Đà Nẵng cũng đang thúc đẩy chuyển đổi số, đưa dữ liệu và công nghệ thông minh trở thành một lớp hạ tầng mới của hệ sinh thái logistics.

Thành phố ưu tiên phát triển logistics hàng không, logistics lạnh, logistics phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics nông sản và các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao.

Ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam - kiến nghị, cần chuyển từ cách tiếp cận Hành lang kinh tế Đông - Tây sang Hành lang kinh tế Đông - Tây mở rộng và xa hơn là hành lang kết nối Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo đó, Đà Nẵng cần tập trung vào 5 nhóm giải pháp gồm: lập bản đồ dòng hàng, tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển, thí điểm hành lang số, thí điểm hành lang xanh và hình thành liên minh giữa doanh nghiệp với các nhà đầu tư.

“Ba định hướng chuyển đổi gồm chuyển từ hành lang vận tải sang hành lang kinh tế, từ kết nối vật lý sang kết nối vật lý kết hợp số hóa và xanh hóa, từ việc hàng hóa chỉ đi qua Đà Nẵng sang tạo ra giá trị tại Đà Nẵng”, ông Khoa nói.

Giang Thanh
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