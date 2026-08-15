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Quảng Ngãi:

Khởi công dự án sản xuất bồn chứa thân thiện môi trường 116 triệu USD

Nguyễn Ngọc

TPO - Dự án Khu sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, khởi công sáng 15/8.

Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu V, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ.

Theo đó, dự án được triển khai trên diện tích 26,7 ha, tổng vốn đầu tư 116 triệu USD, dự kiến hoàn thành và đưa vào sản xuất từ tháng 4/2027.

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Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Theo ông Choi Seung Hyun - Tổng Giám đốc HD Hyundai Eco Vina, doanh nghiệp hiện tập trung vào lĩnh vực chế tạo thiết bị công nghiệp nặng, với các sản phẩm chủ lực gồm cẩu trục cảng biển và mô đun công nghiệp quy mô lớn phục vụ ngành năng lượng, lọc hóa dầu và công nghiệp nặng.

Các sản phẩm của doanh nghiệp đã được cung cấp cho nhiều dự án trong nước và quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

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Ông Choi Seung Hyun - Tổng Giám đốc HD Hyundai Eco Vina phát biểu tại buổi lễ.

Với dự án được định hướng theo công nghệ xanh, giảm phát thải, sử dụng các giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường, qua đó góp phần mở rộng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại tại Khu kinh tế Dung Quất.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đánh giá dự án là dấu mốc mới trong thu hút dòng vốn FDI, phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo và kinh tế biển của địa phương.

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Ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Theo ông Tâm, việc triển khai dự án quy mô lớn tiếp tục khẳng định sức hút của Quảng Ngãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời nối dài hành trình thu hút đầu tư hiệu quả, bền vững tại Khu kinh tế Dung Quất.

“Định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững mà Chính phủ và Quảng Ngãi đang theo đuổi. Đáng chú ý, nhà đầu tư cam kết kế thừa, bảo đảm việc làm cho 1.500 lao động hiện tại và tiếp tục đào tạo, tuyển dụng thêm 1.500 lao động mới tại địa phương”, ông Tâm nói.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án.

Theo ông Tâm, đây là cam kết có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội, không chỉ tạo việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao vị thế Khu kinh tế Dung Quất và ngành cơ khí chế tạo Việt Nam.

Nguyễn Ngọc
#dự án sản xuất bồn chứa tại Quảng Ngãi #đầu tư FDI vào ngành công nghiệp nặng #ứng dụng công nghệ xanh trong công nghiệp #phát triển khu kinh tế Dung Quất #tác động của dự án đến việc làm và kinh tế địa phương

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