Bắt đầu khảo sát khu vực nghi chôn 140 liệt sĩ ở Huế

TPO - Từ thông tin do các nhân chứng cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tổ chức khảo sát, xác minh khu vực phía bắc đèo Phước Tượng, nơi được cho là từng chôn khoảng 140 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong những năm chiến tranh.

Ngày 19/8, đoàn công tác Bộ CHQS TP. Huế do Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy, làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại phía bắc đèo Phước Tượng, thuộc thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc.

Đoàn công tác Bộ CHQS TP. Huế khảo sát vị trí chôn liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Phước Tượng.

Theo thông tin nhân chứng cung cấp và dữ liệu do Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP. Huế thu thập, trong giai đoạn 1968-1970, có 4 chuyến xe chở khoảng 140 thi thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội ta hy sinh về chôn tại khu vực này.

Để củng cố thông tin, đoàn công tác đã gặp gỡ thêm những người từng chứng kiến sự việc và người cao tuổi tại địa phương, qua đó thu thập, đối chiếu các nguồn tin về vị trí chôn cất.

Đại tá Hà Văn Ái (bìa phải) - Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Huế, kiểm tra vị trí trên bản đồ - nơi nghi chôn thi thể các liệt sĩ ở phía bắc đèo Phước Tượng.

Đại tá Hà Văn Ái cảm ơn các nhân chứng, người dân đã cung cấp thông tin và đề nghị tiếp tục kết nối, bổ sung những dữ liệu liên quan. Lãnh đạo xã Phú Lộc và xã Chân Mây - Lăng Cô được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng quân sự trong quá trình xác minh.

Ban CHQS các xã Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô cũng được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng và người dân tiếp tục thu thập, xác minh các địa điểm có khả năng chôn cất liệt sĩ, kịp thời báo cáo Bộ CHQS TP. Huế để tổ chức tìm kiếm, quy tập khi có đủ căn cứ.

Đoàn công tác trao đổi, nắm thông tin từ người dân xã Phú Lộc.

Việc khảo sát, xác minh khu vực phía bắc đèo Phước Tượng là bước đầu tiên nhằm làm rõ thông tin về nơi chôn các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế và Bộ CHQS TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và người dân biết thông tin liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ xác minh, tìm kiếm và quy tập.