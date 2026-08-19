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Đề xuất đánh thuế bất động sản 'ngủ im' hàng chục năm

Luân Dũng

TPO - Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Nghĩa cho rằng cần cơ chế đánh thuế bất động sản, nhà ở không sử dụng, "ngủ im" hàng chục năm qua.

Đại biểu Quốc hội nêu đề xuất này khi thảo luận tại tổ về định hướng sửa đổi ba Luật liên quan đến thị trường bất động sản, gồm Đất đai, Kinh doanh bất động sản và Nhà ở, chiều 19/8.

Không để người thu nhập thấp bị đẩy ra ngoại thành

Liên quan đến Luật Nhà ở, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho rằng, để thể hiện trọn vẹn và sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, cần xác lập nhất quán và kiên định quan điểm: nhà ở không chỉ là nhu cầu mà là một quyền cơ bản của con người.

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Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa. Ảnh: QH

Từ đó, ông đề nghị dự thảo bổ sung nguyên tắc bảo đảm quyền có nhà ở an toàn, trong khả năng chi trả của mọi người dân là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội.

Đại biểu cũng lưu ý, cần tránh tình trạng người thu nhập thấp, công nhân lao động có thể bị đẩy ra những khu vực ngoại thành xa xôi, thiếu hụt hạ tầng, giao thông và các dịch vụ công cộng thiết yếu.

Ông Nghĩa cũng đề nghị luật quy định rõ UBND cấp tỉnh ban hành khung giá trần gắn với chỉ số thu nhập bình quân của người lao động tại địa phương.

Đáng chú ý, đại biểu cho rằng, cần có cơ chế đánh thuế đối với các bất động sản, nhà ở không đưa vào sử dụng, không lưu thông trên thị trường mà nằm “ngủ im lìm” trong suốt hàng chục năm qua, như đã xảy ra ở nhiều địa phương.

Làm rõ thế nào là đất hoang hóa?

Trong khi đó, đại biểu Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị thể chế hóa mạnh hơn yêu cầu chống đầu cơ, găm giữ và sử dụng đất kém hiệu quả bằng các công cụ kinh tế, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp hành chính.

Tuy nhiên, ông lưu ý nên phân biệt rõ giữa đầu cơ, sử dụng đất lãng phí với nhu cầu chính đáng của người dân.

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Định nghĩa rõ thế nào là đất hoang hóa. (Ảnh minh họa)

"Dự thảo luật phải định nghĩa rõ thế nào là đất hoang hóa hoặc không được đưa vào sử dụng. Đây sẽ là cơ sở xác định đối tượng chịu thuế và áp dụng các chế tài phù hợp", đại biểu Lê Hoàng Anh nêu quan điểm.

Ông cho rằng, Luật Đất đai khó có thể tự giải quyết toàn bộ vấn đề hiện nay. Thay vào đó, luật cần được thiết kế đồng bộ với pháp luật về thuế, quy hoạch và đầu tư.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị nghiên cứu các giải pháp hạ nhiệt khi thị trường bất động sản tăng nóng.

Ông Sơn nhìn nhận, dự thảo luật chưa cấm hành vi thao túng giá, thổi giá tạo cung cầu ảo hay chưa gắn hệ quả pháp lý với hành vi không ghi đúng giá giao dịch bất động sản thực tế.

"Dự thảo Luật Đất đai cũng nêu nguyên tắc điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất và không để đất bỏ hoang, nhưng không có điều kiện cụ thể nào quy định trong cơ chế thực hiện", đại biểu cho hay.

Từ phân tích trên, ông Sơn đề nghị giao Chính phủ công bố định kỳ bộ chỉ báo cảnh báo sớm về thị trường bất động sản.

Luân Dũng
#bất động sản #thuế nhà đất #đất hoang hóa #thị trường bất động sản #đầu cơ #Đánh thuế bất động sản bỏ hoang #Luật Nhà ở

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