Sống xanh trên đảo thượng lưu - đặc quyền của cư dân Vinhomes Royal Island

Được bao bọc bởi 3 dòng sông với hơn 16 km chiều dài tiếp giáp mặt nước tự nhiên, Vinhomes Royal Island sở hữu địa thế và cảnh quan độc bản giữa lòng Hải Phòng. Cộng hưởng với hơn 280 ha cây xanh, mặt nước và đặc quyền lagoon nước mặn sau nhà, đại đô thị đảo mở ra không gian sống khoáng đạt, nơi kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ hòa làm một với nhịp sống mỗi ngày.

Địa thế đảo tự nhiên giữa 3 dòng sông mở ra không gian sinh thái độc bản

Khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, một không gian sống sinh thái đúng nghĩa không còn đơn thuần là việc trồng thêm vài hàng cây xanh hay đào một vài hồ nước nhân tạo đơn lẻ. Giá trị khác biệt nằm ở cách thiên nhiên trở thành nền tảng của toàn đô thị, hiện diện liên tục từ quy hoạch tổng thể đến từng không gian sinh hoạt hằng ngày.

Được bao bọc bởi 3 dòng sông với hơn 16 km chiều dài tiếp giáp mặt nước tự nhiên, đảo Vinhomes Royal Island mở ra không gian sinh thái biệt lập và khoáng đạt

Đảo Vũ Yên sở hữu địa thế tự nhiên độc tôn để hiện thực hóa triết lý đó. Với quy mô 877 ha, đại đô thị được ôm trọn bởi 3 dòng sông thơ mộng với đường tiếp giáp mặt nước lên tới hơn 16 km. Cấu trúc đảo biệt lập mang lại độ mở tối đa cho tầm nhìn, đồng thời tạo ra một ranh giới sinh thái hoàn hảo, tách biệt hoàn toàn cộng đồng cư dân khỏi sự ồn ào, khói bụi của nội đô.

Tại Vinhomes Royal Island, thiên nhiên không đứng tách biệt như một lớp trang trí, mà là một phần của đời sống. Hơn 280 ha cây xanh và mặt nước góp phần tạo nên những khoảng thở rộng rãi, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận cảnh quan trong hành trình từ nhà đến công viên, khu thể thao, tuyến dạo bộ hay các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Thay vì bị giới hạn bởi những khối công trình liên tiếp, tầm nhìn được mở rộng về phía sông, hồ cảnh quan và những dải không gian xanh. Một buổi sáng có thể bắt đầu bằng hành trình dạo bộ ven mặt nước; buổi chiều là thời gian vận động ngoài trời; cuối ngày, gia đình trở về không gian riêng tư giữa cảnh quan thoáng đãng.

Hơn 280 ha cây xanh và mặt nước đan xen, kiến tạo những khoảng thở sinh thái giữa lòng đại đô thị

Với giới chuyên gia và những gia đình thành đạt sau ngày dài bận rộn tại đô thị công nghiệp cảng biển sôi động, ngôi nhà trở thành chốn phục hồi năng lượng và nuôi dưỡng sự gắn kết. Lợi thế ba dòng sông bao bọc của Vũ Yên, vì thế, đã đặt nền móng vững chắc cho chuẩn an cư sinh thái đỉnh cao tại Vinhomes Royal Island.

Lagoon nước mặn cùng 31 công viên đưa đặc quyền nghỉ dưỡng về ngay thềm nhà

Trên nền tảng tự nhiên sẵn có, Vinhomes Royal Island tiếp tục phát triển hệ thống cảnh quan nội khu để đưa yếu tố nghỉ dưỡng đến gần từng ngôi nhà. Tổng chiều dài đường bờ biển lagoon nước mặn và hồ cảnh quan đạt hơn 100 km giúp bổ sung không gian vui chơi, thư giãn và trải nghiệm quanh năm cho cư dân đại đô thị.

Trẻ nhỏ có thêm không gian vui chơi gần nhà; người trẻ dễ dàng duy trì các hoạt động vận động ngoài trời; trong khi người lớn tuổi có thể lựa chọn những tuyến dạo bộ nhẹ nhàng bên mặt nước. Với các gia đình, thời gian cuối tuần cũng trở nên linh hoạt hơn khi nhiều nhu cầu nghỉ ngơi và gắn kết có thể được đáp ứng ngay trong đại đô thị.

Lagoon nước mặn sau nhà cùng mạng lưới công viên chủ đề đưa các hoạt động vui chơi, vận động và nghỉ dưỡng đến gần không gian sống

Bổ trợ cho mặt nước là hệ thống 31 công viên nội khu với tổng diện tích gần 18 ha, được phát triển theo nhiều chủ đề và công năng. Regal Sports dành phần lớn diện tích cho thể thao và vận động; Regal Future hướng tới trẻ em và gia đình. Regal Resort và Regal Therapy lại tạo những không gian thư giãn, nghỉ dưỡng. Trong khi đó, Sakura Park, Ikigai Park và Zen Park bổ sung các khoảng dạo bộ tĩnh tại và cân bằng theo tinh thần cảnh quan Nhật Bản.

Việc phân bổ nhiều công viên với chức năng khác nhau giúp không gian xanh đi sâu vào sinh hoạt thường nhật. Cư dân không phải di chuyển xa để tìm nơi luyện tập, cho trẻ vui chơi hay có một khoảng lặng giữa thiên nhiên. Mỗi công viên trở thành một điểm chạm của đời sống cộng đồng, nơi hoạt động thể chất, nghỉ ngơi và kết nối diễn ra tự nhiên theo từng thời điểm trong ngày.

Từ hình thái đảo giữa 3 dòng sông đến hệ thống bãi biển nhân tạo, lagoon nước mặn và công viên chủ đề, Vinhomes Royal Island đã kiến tạo nên một tổng thể sinh thái liền mạch. Dòng sông tạo nên biên độ mở và tính riêng tư; lagoon mang thiên đường biển về tận thềm nhà; còn các công viên đưa tiện ích rèn luyện và thư giãn len lỏi vào từng nhịp thở thường ngày.

VinWonders gần 20ha và quảng trường Châu Âu với tháp mặt trời 45m trở thành nơi vui chơi giải trí của nhiều gia đình

Với giới thượng lưu, một chuẩn sống đáng giá không chỉ được nhận diện qua quy mô ngôi nhà hay hệ tiện ích, mà còn nằm ở chất lượng môi trường và khả năng chủ động tận hưởng thời gian. Tại Vũ Yên, thiên nhiên không phải điểm đến cuối tuần, mà trở thành một phần của mỗi ngày sống. Đây là nền tảng để Vinhomes Royal Island định hình chuẩn sống xanh giữa lòng thành phố Cảng: riêng tư nhưng không tách biệt, nghỉ dưỡng nhưng vẫn kết nối với nhịp sống đô thị hiện đại.