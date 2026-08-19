Ba xu hướng mới của thị trường bất động sản

TPO - Trong thời gian tới, thanh khoản thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phân hóa mạnh, dòng tiền dịch chuyển mạnh về các siêu vùng và đô thị vệ tinh theo trục hạ tầng, cạnh tranh bằng chính sách đồng hành tài chính thay vì chiết khấu trực tiếp.

Chu kỳ mới

Tại diễn đàn “Bất động sản khu vực phía Nam - Mở dư địa tăng trưởng mới” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TPHCM tổ chức, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, thị trường bất động sản Việt Nam đang chính thức thiết lập một chu kỳ phát triển hoàn toàn mới từ nửa đầu năm 2026.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn.

Theo đó, giai đoạn đầu cơ lướt sóng đã dần khép lại, nhường chỗ cho chiến lược đầu tư giá trị - nơi dòng tiền khai thác thực tế và tính pháp lý trở thành yếu tố quyết định. Thị trường chứng kiến sự phân hóa rõ nét thành hai nhóm: nhóm tài sản đầu cơ thiếu giá trị sử dụng và nhóm tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định, minh bạch về pháp lý.

“Đây chính là nền tảng cho chu kỳ phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2031. Trong giai đoạn này, thước đo định giá cốt lõi của thị trường sẽ dựa trên năng lực kiến tạo dòng tiền ròng, sự minh bạch hóa thông qua công nghệ, tính thích ứng hạ tầng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững”, ông Phòng nói.

Cụ thể, nhóm doanh nghiệp niêm yết đã ghi nhận sự cải thiện về doanh thu, lợi nhuận và tích cực gia tăng vốn vay để chuẩn bị nguồn lực cho các dự án lớn giai đoạn 2026 - 2028. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn trái phiếu và chi phí vốn gia tăng sẽ đẩy mạnh quá trình sàng lọc. Thị trường đòi hỏi cao hơn về năng lực tài chính, quản trị dòng tiền và tiến độ triển khai của từng đơn vị.

“Thị trường giai đoạn mới đòi hỏi tư duy phát triển mới, đưa giá trị sản phẩm về sát nhu cầu thực của dân cư, lấy tính minh bạch pháp lý làm thước đo uy tín, lấy chất lượng không gian sống và hạ tầng kết nối làm lợi thế cạnh tranh bền vững”, ông Phòng nhận xét.

Phân hóa mạnh

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, một trong những chuyển động đáng chú ý của thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2026 là sự thay đổi về cơ cấu nguồn cung giữa các khu vực.

Theo dữ liệu của VARS, trong 6 tháng đầu năm, miền Bắc chiếm 44% tổng nguồn cung, miền Trung chiếm 18%. Đáng chú ý, tỷ trọng nguồn cung tại miền Nam tăng lên 37%, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với miền Bắc. Đây là chuyển biến tích cực đối với thị trường phía Nam, nhất là sau thời gian dài TPHCM và nhiều địa phương lân cận gặp khó khăn về nguồn cung dự án mới.

“Để thị trường phát triển ổn định, cần tiếp tục chú trọng nâng cao tính phù hợp của nguồn cung với nhu cầu thực tế. Một bộ phận đáng kể sản phẩm mới tiếp tục được định vị ở phân khúc có giá trị cao, trong khi nhu cầu lớn của thị trường tập trung ở các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, có tổng giá trị phù hợp với khả năng tài chính của người dân. Bởi vậy, sự gia tăng nguồn cung chưa đồng nghĩa với việc người mua đã dễ dàng tiếp cận được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả”, ông Đính nói.

Thị trường bất động sản khu vực phía Nam trong thời gian tới sẽ xuất hiện 3 xu hướng vận động chính.

Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, điều thị trường phía Nam cần trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là có thêm nguồn cung, mà phải là nguồn cung phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Diễn biến giá căn hộ mở bán mới tại phía Nam cho thấy khoảng cách giữa giá sản phẩm và khả năng tiếp cận của người mua vẫn là vấn đề cần lưu ý. Tại TPHCM, giá căn hộ chung cư mở bán mới đạt khoảng 108 triệu đồng/m2 - vẫn là mức cao nếu đặt trong tương quan với thu nhập và khả năng tích lũy của phần lớn người có nhu cầu mua nhà.

Ông Đính dự báo, thị trường bất động sản khu vực phía Nam trong thời gian tới sẽ xuất hiện 3 xu hướng vận động chính. Đầu tiên là thanh khoản tiếp tục phân hóa mạnh, “ngôi vương” thuộc về bất động sản đáp ứng giá trị thực.

Các dự án có pháp lý minh bạch, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, có tiến độ xây dựng đảm bảo và chiến lược định giá sát với khả năng chi trả thực sẽ giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt thanh khoản. Ngược lại, các sản phẩm định giá quá cao, phụ thuộc hoàn toàn vào tâm lý lướt sóng sẽ đối mặt với áp lực đóng băng thanh khoản rất lớn.

Tiếp đó, dòng tiền dịch chuyển mạnh về các siêu vùng và đô thị vệ tinh theo trục hạ tầng. Khi các đại dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Quốc tế Long Thành từng bước tăng tốc hoàn thiện, tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư sẽ mở rộng ra các đô thị vệ tinh. Mô hình phát triển đô thị đa cực sẽ dần hình thành rõ nét hơn, giúp hạ nhiệt áp lực giá trị tại khu vực lõi TPHCM.

Cuối cùng, cạnh tranh bằng chính sách đồng hành tài chính thay vì chiết khấu trực tiếp. Theo đó, xu hướng hợp tác chiến lược giữa nhà phát triển bất động sản và các ngân hàng lớn sẽ trở nên phổ biến. Các gói hỗ trợ lãi suất dài hạn, cho vay tới 70% giá trị tài sản sẽ là “vũ khí” then chốt giúp chủ đầu tư kích hoạt lại sức mua của thị trường.