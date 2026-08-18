Đâu là ‘tọa độ vàng’ đón dòng tiền của giới đầu tư tại Đà Nẵng?

Đà tăng trưởng bứt phá của du lịch Đà Nẵng, đặc biệt ở nhóm khách quốc tế đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với sản phẩm lưu trú chất lượng cao. Sở hữu vị trí chiến lược cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng hiện hữu tại Nam Đà Nẵng, Newtown Diamond trở thành lựa chọn đáng chú ý để đón đầu tiềm năng khai thác dòng tiền.

Du lịch tăng trưởng mạnh, nhu cầu lưu trú chất lượng cao gia tăng

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước khi ngành “công nghiệp không khói” của thành phố duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Sáu tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón gần 9,8 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt và chiếm 53,2% tổng lượng khách lưu trú.

Sự sôi động của du lịch Đà Nẵng cũng thể hiện ở phân khúc lưu trú cao cấp. Theo CBRE Việt Nam, nhu cầu lưu trú chất lượng cao tại thành phố được mệnh danh đáng sống nhất Việt Nam đang tăng trưởng bền vững, đặc biệt ở nhóm khách quốc tế, khách MICE và du lịch nghỉ dưỡng dài ngày.

Xu hướng này cũng tác động rõ nét đến tiêu chí lựa chọn bất động sản của giới đầu tư. Bên cạnh vị trí và tiềm năng gia tăng giá trị, khả năng khai thác thực tế, tiếp cận nguồn khách ổn định và tạo dòng tiền lâu dài ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Theo đó, những dự án nằm tại các trung tâm du lịch, kế cận quần thể nghỉ dưỡng đã vận hành và sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh như Newtown Diamond đang có ưu thế rõ rệt.

Bao quanh Newtown Diamond là hệ sinh thái thể thao – du lịch – nghỉ dưỡng, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân và khách lưu trú

Newtown Diamond – “tọa độ vàng” tại Nam Đà Nẵng

Tọa lạc trên trục đường Trường Sa, dự án nằm giữa hành lang du lịch kết nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An. Từ Newtown Diamond, cư dân và khách lưu trú có thể thuận tiện tiếp cận trung tâm thành phố, danh thắng Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An cùng chuỗi điểm đến du lịch nổi tiếng của khu vực.

Bên cạnh đó, Newtown Diamond còn hội tụ những nền tảng quan trọng để đón đầu nhu cầu lưu trú chất lượng cao nhờ thừa hưởng hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế đã hiện hữu. Dự án nằm trong quần thể Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa và sân gôn Legend Danang Golf Resort, đồng thời ngay sát bãi biển cùng chuỗi resort cao cấp trải dọc tuyến Trường Sa. Đây là khu vực thường xuyên đón tệp khách cao cấp từ các doanh nghiệp FDI, golfer quốc tế, nhà quản lý đa quốc gia, đội ngũ kỹ sư công tác ở các khu công nghệ cao cũng như hàng loạt dự án lớn đang triển khai sẽ phát sinh nhu cầu lưu trú trung và dài hạn.

Không gian căn hộ tại Newtown Diamond được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và khả năng đón ánh sáng tự nhiên. Tầm nhìn rộng mở hướng biển, sân gôn và cảnh quan đô thị góp phần tạo nên dấu ấn khác biệt, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày hoặc khai thác cho thuê.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích của dự án được phát triển theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng với bể bơi chân mây, khu fitness – yoga, đường dạo bộ, không gian thể thao đa năng, không gian chăm sóc sức khỏe, giáo dục và y tế... cùng hệ thống thương mại – ẩm thực – dịch vụ cao cấp mang đến trải nghiệm sống tiện nghi cho cư dân, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn đối với khách thuê.

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Newtown Diamond kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng từ tầm view tuyệt mỹ

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ nhân căn hộ Newtown Diamond

Giá trị trải nghiệm dành cho chủ sở hữu Newtown Diamond tiếp tục được mở rộng thông qua chương trình “Newtown Vacation Gift” do chủ đầu tư triển khai trong giai đoạn này. Khách hàng đặt mua thành công căn hộ có cơ hội nhận voucher với lựa chọn ưu đãi: giảm 30% phí chơi gôn hoặc 15% giá gói hội viên tại Legend Danang Golf Resort; hoặc giảm 30% giá phòng cùng 10% phí dịch vụ ẩm thực và các dịch vụ khác tại Sheraton Grand Danang Beach Resort. Chương trình kết nối chủ sở hữu với hệ sinh thái gôn và nghỉ dưỡng cao cấp liền kề, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm và sức hấp dẫn của căn hộ đối với golfer, du khách nghỉ dưỡng và nhóm khách lưu trú dài ngày.

Hội tụ hệ sinh thái nghỉ dưỡng hiện hữu, lợi thế kết nối liên vùng và định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường, Newtown Diamond đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Dự án đáp ứng kỳ vọng về một tài sản vừa có giá trị sử dụng, vừa mở ra tiềm năng khai thác dòng tiền và tích lũy giá trị bền vững.