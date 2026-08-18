Vịnh Tiên - Nơi thế hệ tuổi vàng bắt đầu một 'thời thanh xuân thứ hai'

Thanh xuân không chỉ được tính bằng tuổi tác, mà còn hiện diện trong sự khỏe khoắn thể chất và niềm vui tinh thần mỗi ngày. Tại Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise Cần Giờ), sau hành trình dài vun đắp cho sự nghiệp và gia đình, thế hệ tuổi vàng có thể bắt đầu một chương sống hoàn toàn mới: chủ động, giàu trải nghiệm, được chăm sóc sức khỏe toàn diện và tận hưởng thành quả giữa thiên nhiên sinh thái nguyên bản.

Cân bằng thân - tâm - trí giữa ba tầng thiên nhiên thuần khiết

Khi bước qua giai đoạn bận rộn nhất của cuộc đời, con người có thêm thời gian cho bản thân nhưng cũng đối diện với thử thách lớn: làm thế nào để những ngày phía trước không chỉ an nhàn, mà vẫn tràn dâng năng lượng khỏe mạnh? Một không gian sống quá náo nhiệt dễ gây mệt mỏi, nhưng một nơi ở quá cô lập lại vô tình thu hẹp trải nghiệm sống.

Lựa chọn lý tưởng cho thế hệ tuổi vàng là được chủ động bước vào sự sôi động khi mong muốn và thảnh thơi trở về với khoảng lặng tĩnh dưỡng khi cần. Vịnh Tiên mang đến sự cân bằng hoàn hảo ấy nhờ tọa lạc giữa lòng thiên nhiên nguyên bản của Cần Giờ.

Mỗi sớm mai, cư dân lớn tuổi có thể thong thả dạo bộ đón bình minh bên bờ cát trắng bao quanh Biển hồ Lagoon rộng 800 ha, hoặc tập dưỡng sinh, thiền định bên mặt nước mênh mông. Bầu không khí sinh thái tinh khiết được thanh lọc từ 75.000 ha Rừng Sác - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận - chính là một liều thuốc chữa lành tự nhiên vô giá cho hệ hô hấp và tim mạch của người lớn tuổi.

Bộ đôi sân golf 18 hố giúp cư dân tuổi vàng duy trì sức khỏe, theo đuổi đam mê và kết nối với cộng đồng văn minh.

Môi trường sống sinh thái nơi đây cũng đánh thức bản năng vận động lành mạnh. Cư dân yêu thể thao có thể dành cả buổi sáng cho một vòng đấu kịch tính cùng bạn bè tại bộ đôi sân golf 36 hố quy mô 155 ha.

Trong khi đó, những người thích nhịp sống nhẹ nhàng có thể dạo chơi tại chuỗi 5 công viên nội khu chuyên biệt, gồm Công viên Sức Khỏe, Dưỡng Lành, Vườn Địa Đàng, Nắng Tiên và Tiên Cảnh. Những người thích giao lưu, kết nối có thể ghé thăm thế giới muôn màu tại VinWonders 122 ha cùng con cháu, hay đơn giản là trò chuyện cùng bạn bè dưới tán cây.

Vịnh Tiên không áp đặt một lịch trình được gọi là “sống khỏe”. Nơi đây mở ra nhiều lựa chọn để mỗi cư dân tự tìm thấy nhịp sống phù hợp với thể trạng, sở thích và cảm xúc của mình.

Sống vui, sống khỏe, sống tự chủ với hệ sinh thái an dưỡng chuyên sâu

Một trong những trăn trở lớn nhất của người lớn tuổi là mong muốn được ở gần con cháu nhưng không làm xáo trộn hoặc phụ thuộc vào lịch trình bận rộn của người trẻ. Tại Vịnh Tiên, bài toán này đã được giải quyết triệt để bằng hệ sinh thái an dưỡng chuyên biệt.

Tại đây, cư dân tuổi vàng được bảo vệ toàn diện bởi Bệnh viện cao cấp Vinmec Horizon và Bệnh viện 5 sao quốc tế Vinmec liên kết với Cleveland Clinic - hệ thống y tế số 1 nước Mỹ. Sự kết hợp này mang lại dịch vụ tầm soát, điều trị kỹ thuật cao và chăm sóc y tế chuyên sâu chuẩn Mỹ 24/7, giúp ông bà an tâm sống vui khỏe mà không cần lo lắng về khoảng cách hay thời gian di chuyển.

Sức khỏe thể chất của cư dân Vịnh Tiên luôn song hành cùng hành trình nuôi dưỡng tinh thần và bồi đắp tâm lực. Cư dân lớn tuổi dễ dàng tái tạo năng lượng sống tại tổ hợp suối khoáng trị liệu và spa Retreat Hub rộng 6.000 m², quy tụ các liệu pháp phục hồi thể chất tự nhiên thiết kế riêng cho người cao tuổi. Trung tâm New Horizon Center và Học viện Minh Triết mở ra không gian để cư dân tuổi vàng tiếp tục học tập, chia sẻ vốn sống, lan tỏa tri thức cùng cộng đồng đồng niên.

Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn của người lớn tuổi Việt Nam được đáp ứng trọn vẹn tại Chùa Quan Âm Nam Hải thanh tịnh. Chỉ cách nhà vài phút di chuyển, ngôi chùa là nơi ông bà có thể cầu an cho gia đình và tìm thấy những phút giây tĩnh lặng, thư thái tuyệt đối trong tâm hồn giữa tiếng chuông chùa hòa cùng sóng biển.

Nhà hát Sóng Xanh giúp thế hệ tuổi vàng khám phá những trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật mới cùng con cháu.

Nhờ chuỗi tiện ích đa dạng, ông bà có thể tự chủ hoàn toàn thời gian biểu: buổi sáng dạo bộ, buổi trưa chơi golf hoặc thưởng trà cùng bạn bè tại New Horizon Center. Đến chiều tối, cả gia đình lại sum vầy bên bữa cơm ấm cúng, cùng con cháu dạo bước trên phố thương mại Vincom Collection hay thưởng thức một vở diễn tại Tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh.

Hạnh phúc của gia đình đa thế hệ không đòi hỏi sự ràng buộc thời gian, mà là khi mỗi thành viên đều có một thế giới trải nghiệm trọn vẹn và luôn tìm thấy sự kết nối bền chặt bên nhau. Vịnh Tiên vì thế không chỉ là chốn an cư cao cấp, mà là nơi thế hệ tuổi vàng thực sự tìm thấy "thời thanh xuân thứ hai" an yên, khỏe mạnh và trọn vẹn giá trị sống.