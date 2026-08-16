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Ngân hàng rao bán bất động sản từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ đồng

Ngọc Mai

TPO - Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh xử lý tài sản bảo đảm, trong đó có các khoản nợ liên quan đến bất động sản trị giá từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ đồng.

VietinBank Chi nhánh 8 TPHCM thông báo đấu giá một căn nhà phố liền kề thuộc Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (Quảng Trị). Nhà có diện tích đất 78 m2, diện tích xây dựng 74 m2 và tổng diện tích sàn 260,5 m2. Nhà được bàn giao phần thô, chưa hoàn thiện nội thất và đang được chủ đầu tư làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Giá khởi điểm của căn nhà là 2,99 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan.

VietinBank Chi nhánh Đông Anh cũng vừa thông báo tổ chức đấu giá nguyên trạng khoản nợ của Công ty Cổ phần Đại Kim, với tổng dư nợ quy đổi tạm tính hơn 624,8 tỷ đồng.

Theo thông báo, khoản nợ phát sinh từ hợp đồng cho vay hạn mức giữa VietinBank và Công ty Cổ phần Đại Kim. Tính đến ngày 11/8/2026, dư nợ gốc hơn 440,5 tỷ đồng, trong khi dư nợ lãi hơn 184,3 tỷ đồng. Đây là khoản nợ đã quá hạn thanh toán và được ngân hàng đưa ra bán theo nguyên tắc không truy đòi.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích hơn 7.220 m2 tại Lô C/D13, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, TP Hà Nội. Ngoài ra, tài sản thế chấp còn bao gồm toàn bộ hàng tồn kho hình thành từ vốn vay, gồm sản phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu...Giá khởi điểm được đưa ra đúng bằng tổng dư nợ, hơn 624,8 tỷ đồng.

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Khu bất động sản nhà xưởng tại KCN Lê Minh Xuân do Ngân hàng Sacombank rao bán.

Sacombank cũng liên tục đưa tài sản bảo đảm là bất động sản ra thị trường. Đáng chú ý, một khu đất rộng 50.000 m2 tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng được ngân hàng chào bán với giá khởi điểm 750 tỷ đồng.

Khu đất có ba mặt tiền đường nội khu, được giới thiệu có hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối với các tuyến ĐT747A, ĐT747B và ĐT746B. Theo mô tả, tài sản phù hợp để phát triển nhà máy, kho bãi và logistics.

Trước đó, Sacombank cũng rao bán một khu resort tại bãi biển Dốc Lết với giá khởi điểm 300 tỷ đồng. Tài sản có tổng diện tích hơn 15.493 m2, trong đó có hơn 7.668 m2 đất thương mại, dịch vụ và hơn 7.824 m2 đất trồng cây lâu năm.

Ngân hàng Sacombank cũng rao bán một bất động sản tại KCN Lê Minh Xuân, nay thuộc xã Bình Lợi, TPHCM, với giá 67 tỷ đồng. Tài sản gồm quyền sử dụng 7.199 m2 đất sản xuất, kinh doanh cùng nhà xưởng và nhà văn phòng trên đất. Bất động sản có mặt tiền Đường số 1, thuận tiện kết nối nội khu. Đất có thời hạn sử dụng đến ngày 19/12/2047. Hình thức bán là thỏa thuận.

Việc các ngân hàng liên tục đưa bất động sản và các khoản nợ có tài sản bảo đảm là bất động sản ra đấu giá cho thấy, xử lý nợ vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các ngân hàng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng ở mức 3,31%, giảm từ 3,44% vào cuối năm 2025. Nếu không tính 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ này ở mức 1,51%.

Nếu tính cả nợ xấu nội bảng, nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức 3,77%, giảm so với mức 3,97% cuối năm 2025. Không bao gồm 5 ngân hàng kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ tương ứng là 1,7%.

Ngọc Mai
#nợ xấu #bất động sản #đấu giá #ngân hàng #tài sản đảm bảo #hệ thống tín dụng #xử lý nợ

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