Công bố thông tin Dự án Nhà ở xã hội CT1, CT2 – Mê Linh New City

Công bố công khai thông tin dự án nhà cao tầng CT1, CT2 (nhà ở xã hội) - Dự án Mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và, xã Mê Linh, TP Hà Nội (tên thương mại: Chung cư Mê Linh New City) sau khi khởi công.

Phối cảnh công trình dự án Chung cư Mê Linh Newcity

1. Tên dự án: Nhà cao tầng CT1, CT2 (Nhà ở xã hội) thuộc Dự án Mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (Tên thương mại: Chung cư Mê Linh New City).

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Giang.

3. Địa điểm xây dựng: xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

4. Diện tích đất sử dụng: 7.478,2 m².

5. Hình thức đầu tư: Đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn huy động.

6. Quy mô đầu tư tòa nhà CT1, CT2 (nhà ở xã hội):

Diện tích xây dựng 4.337,1 m²; tổng diện tích sàn (không kể tầng hầm) 55.657,4 m²; gồm 01 tầng hầm và 13 tầng nổi; tổng số căn hộ là 793 căn. Tổng mức đầu tư: 850,6 tỷ đồng.

7. Tổng số căn hộ, diện tích và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số căn hộ của dự án: 793 căn, trong đó CT1: 509 căn, CT2: 284 căn.

- Số căn hộ nhà ở xã hội để bán dự kiến: 713 căn hộ với diện tích khoảng 46.046,4 m² (tương đương 90% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án).

- Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến: 40 căn hộ với diện tích khoảng 2.558,1 m² (tương đương 5% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án).

- Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua dự kiến: 40 căn hộ với diện tích khoảng 2.558,1 m² (tương đương 5% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án).

8. Hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội căn cứ theo:

- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 113/2025/QH15;

- Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023.

- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

- Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội ngày 29/5/2025 về Thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội;

- Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội;

- Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025;

- Thông tư số 56/2024/TT-BCA ngày 05/11/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Công an Nhân dân;

- Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024;

- Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11/11/2024 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Quân đội Nhân dân Việt Nam;

- Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP ngày 13/2/2026 của Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội;

- Thông tư số 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực nhà ở;

- Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 07/04/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/07/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP và Nghị định số 54/2026/NĐ-CP);

- Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố quy định về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 28/04/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về trường hợp có nhà thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

9. Tiến độ xây dựng, thời gian tiếp nhận hồ sơ và bàn giao căn hộ:

STT

NỘI DUNG

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Dự kiến trong Quý I năm 2027

2

Thời gian hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng

Dự kiến Quý II năm 2028



10. Giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội (tạm tính):

- Giá bán căn hộ NOXH: 24.000.000 đồng/m² (đã bao gồm VAT và chưa bao gồm KPBT);

- Giá cho thuê mua NOXH: 235.000 đồng/m²/tháng (đã bao gồm VAT và chưa bao gồm KPBT);

- Giá cho thuê căn hộ NOXH: 110.000 đồng/m²/tháng (không bao gồm VAT, KPBT và chi phí mua sắm trang thiết bị nội thất, đồ dùng sinh hoạt trong nhà ở xã hội cho thuê).

(Giá bán, giá cho thuê nêu trên chỉ là tạm tính theo Tổng mức đầu tư điều chỉnh trình phê duyệt. Giá bán, giá cho thuê NOXH chính thức sẽ thực hiện theo thông báo kết quả thẩm tra của đơn vị thẩm tra và văn bản phê duyệt giá bán của Chủ đầu tư.)

11. Địa chỉ liên hệ và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký:

- Địa chỉ bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng bán hàng tại Mặt đường 23B, thôn Đại Đồng, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0921.85.85.99.