Đất vùng quê có lô giá khởi điểm gần 5 tỷ: 13 lô còn lại không có người đấu

TPO - Sau khi 2 lô đất có giá khởi điểm cao nhất được tạm dừng đấu giá do sai diện tích, 13 lô còn lại tại xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh được đưa ra đấu giá nhưng không có hồ sơ đăng ký.

Chiều 18/8, đại diện UBND xã Toàn Lưu cho biết, phiên đấu giá 13 lô đất vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh được tổ chức ngày 14/8. Tuy nhiên, hết thời hạn đăng ký, không có người tham gia nên phiên đấu giá lần đầu không thành.

Theo vị đại diện UBND xã Toàn Lưu, việc không có người tham gia được nhận định một phần do thị trường bất động sản thời gian gần đây trầm lắng, giao dịch tại địa phương khá hạn chế. Đặc biệt mặt bằng lãi suất và chi phí vay vốn cao cũng khiến người có nhu cầu mua đất thận trọng hơn trước khi xuống tiền.

"Nếu lần 1 không thành công sẽ tổ chức đấu giá lại lần 2. Nếu sau hai lần không thành công địa phương sẽ xem xét phương án xử lý các bước tiếp theo theo quy định", đại diện xã Toàn Lưu cho biết.

Dãy lô đất được đưa ra đấu giá song không có người mua.

Trước đó, ngày 23/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá 15 lô đất tại vùng quy hoạch dân cư Lối Vai. Các lô có diện tích từ 200-288,1m². Trong đó, 13 lô rộng 200m², giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m². Hai lô còn lại gồm L-01 rộng 288,1m², giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng và L-15 rộng 234,8m², giá khởi điểm hơn 4,361 tỷ đồng.

Tiền đặt trước dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,606 tỷ đồng; bước giá từ 150-265 triệu đồng.

Sau khi thông báo đấu giá 15 lô đất tại khu vực này được công bố đã thu hút sự quan tâm của nhiều người khi mức giá khởi điểm được đánh giá khá cao so với mặt bằng giao dịch hiện nay.

Đến ngày 27/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo tạm dừng đấu giá 2 lô L-01 và L-15 do cơ quan chuyên môn cập nhật sai diện tích, cần chỉnh sửa hồ sơ. Theo lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa 2 lô này đấu giá cùng một khu đất khác nằm liền kề.