Thái Nguyên có thêm khu công nghiệp hơn 2.468 tỷ đồng

TPO - Thái Nguyên tổ chức khởi công 2 dự án bất động sản. Trong đó, riêng dự án Khu công nghiệp Thượng Đình có quy mô hơn 128 ha với tổng mức đầu tư trên 2.486 tỷ đồng.

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thượng Đình.

Dự án được triển khai tại xã Điềm Thụy, phường Phổ Yên và phường Bách Quang (tỉnh Thái Nguyên) với quy mô 128,18 ha. Dự án do Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Stavian Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 2.486 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Thượng Đình được định hướng thu hút các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện – điện tử, cơ khí chế tạo, linh kiện ô tô – xe máy, logistics và dịch vụ kỹ thuật, tạo nền tảng kết nối các chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Thái Nguyên.

Được biết, theo quy hoạch điều chỉnh, Thái Nguyên định hướng phát triển 37 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 13.955 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quy hoạch 74 cụm công nghiệp, trong đó đã thành lập được 40 cụm với diện tích khoảng 1.500 ha.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu công nghiệp Thượng Đình

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, khi hoàn thành, Khu công nghiệp Thượng Đình với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ sẽ thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Đồng thời, chủ động xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Thượng Đình

Cũng trong sáng 19/8, Công ty cổ phần TNG Land tổ chức khởi công Dự án Khu dân cư số 1 (tên thương mại Homie Parkia) tại xã Kha Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Dự án có diện tích hơn 21 ha, tổng mức đầu tư trên 437 tỷ đồng. Theo quy hoạch, chủ đầu tư dành hơn 21% diện tích cho cây xanh, mặt nước...

Dự án được triển khai từ quý III/2026 đến quý II/2029.