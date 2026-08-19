Xây dựng tổ hợp nhà ở có tòa nhà cao nhất tỉnh Nghệ An

TPO - Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ gồm 5 tòa tháp cao tối đa 39 tầng với tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng.

Ngày 19/8, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ tại khu “đất vàng” HH-01 thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An).

Dự án được triển khai trên diện tích đất hơn 3,7ha, gồm 5 tòa tháp cao tối đa 39 tầng. Trong đó, khối đế thương mại, dịch vụ cao 1-3 tầng có tổng diện tích sàn khoảng 30.000m2; khối tháp nhà ở cao 35-37 tầng, cung cấp khoảng 3.500 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 6.000 người.

Phối cảnh dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Trường Vinh.

Công trình còn có khu vực đỗ xe gồm 2 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 74.000m2. Hơn 10.000m2 được dành để kiến tạo không gian vườn xanh giữa trung tâm đô thị. Tổng mức đầu tư dự án hơn 8.700 tỷ đồng.

Khu HH-01 được đánh giá là quỹ đất có vị trí đắc địa khi nằm tại khu vực giao thoa của các tuyến đường lớn như Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, đồng thời tiếp giáp trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng nhiều sở, ban, ngành của Nghệ An.

Theo chủ đầu tư, dự án được định hướng trở thành một tổ hợp hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nhà ở, thương mại - dịch vụ và không gian xanh, trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sun Group cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, hướng tới hình thành một không gian sống hiện đại cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho rằng địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu cầu đặt ra đối với quá trình phát triển đô thị không chỉ là mở rộng không gian mà còn phải nâng cao chất lượng sống.

Theo ông Võ Trọng Hải, Nghệ An hướng tới hình thành những khu đô thị hiện đại, đồng bộ, có kiến trúc đẹp, bản sắc và giá trị lâu dài. Những dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản sẽ góp phần tạo diện mạo mới, nâng tầm chất lượng đô thị trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Tỉnh Nghệ An kỳ vọng, khi hoàn thành, dự án sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại, tạo diện mạo mới cho cảnh quan trên trục Đại lộ Lê Nin; góp phần chỉnh trang đô thị, tạo việc làm, tăng nguồn thu và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Quan trọng hơn, dự án sẽ tạo dựng một không gian sống có chất lượng, có giá trị lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh trong giai đoạn mới”, ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng động lực của Bắc Trung Bộ và cả nước.

Quy hoạch xác định 3 đột phá chiến lược và quy hoạch thiết kế không gian phát triển theo cấu trúc "1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế, 6 vùng đô thị động lực". Trong đó, Vinh được xác định là 1 trong 6 vùng đô thị động lực, góp phần hình thành mạng lưới đô thị có tính liên kết, tạo dư địa phát triển mới.