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Sóng lớn đánh chìm tàu cá gần cửa biển ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Tàu cá neo đậu cách bờ khoảng 100m bất ngờ bị gió mạnh, sóng lớn đánh trôi neo, va vào kè chắn sóng rồi chìm. Lực lượng biên phòng TP. Huế cùng dân địa phương đã kịp thời cứu ngư dân gặp nạn và triển khai phương án trục vớt tài sản.

Chiều 19/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế) cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng và ngư dân địa phương tổ chức cứu hộ, trục vớt một tàu cá bị chìm tại khu vực cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Lộc, Huế.

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Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm để tiến hành cứu hộ, trục vớt.

Trước đó, tàu cá TTH 91171-TS của ông Phan Thêm (SN 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, TP. Huế) neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An, cách bờ kè cửa Tư Hiền khoảng 100m.

Thời điểm này, khu vực neo đậu xuất hiện gió mạnh, sóng lớn khiến tàu bị trôi, va đập vào kè chắn sóng. Cú va chạm mạnh làm phương tiện hư hỏng và chìm xuống nước.

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Vớt ngư cụ t﻿ừ tàu cá bị chìm nhằm giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với các lực lượng chức năng huy động tàu cá của ngư dân tham gia cứu nạn. Ông Phan Thêm được đưa vào bờ an toàn.

Trong ngày 19/8, lực lượng biên phòng tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã Vinh Lộc cùng ngư dân địa phương triển khai công tác trục vớt tàu cá, máy móc, ngư cụ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho chủ phương tiện.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại về tài sản gồm vỏ tàu cá, máy móc và ngư cụ lên tới khoảng 3 tỷ đồng.

Ngọc Văn
#Tàu cá chìm ở Huế #cửa biển Tư Hiền #Đồn Biên phòng Vinh Hiền #cứu hộ ngư dân #tàu cá TTH 91171-TS #sóng lớn đánh chìm tàu #xã Vinh Lộc #Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế

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