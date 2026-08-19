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Pháp luật

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Cơ sở Spa dùng bác sỹ giả để hù dọa khách hàng nhằm bán các gói điều trị đắt tiền

Nguyễn Thắng

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 người bị cáo buộc dựng “màn kịch” bác sĩ, chuyên gia, dọa khách hàng có tình trạng nghiêm trọng về sức khỏe để bán các gói liệu trình điều trị, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 5 người về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2025, Nguyễn Quốc Khánh (SN 1995, ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991, ở xã Phú Xuyên, TP Hà Nội), mở Spa Sigma tại số 187 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang. Từ tháng 10/2025 đến tháng 5/2026, hai người tiếp tục mở Spa “Royal Luxury” tại số 128 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Giang.

Cơ quan điều tra xác định, Khánh và Kim Anh tổ chức mô hình hoạt động gồm 5 bộ phận: lễ tân; tư vấn vòng 1; kỹ thuật viên; “mẫu” hay còn gọi là cò mồi; tư vấn vòng 2.

Trong đó, nhóm tư vấn vòng 2 được bố trí người đóng vai bác sĩ, chuyên gia và trợ lý bác sĩ, chuyên gia để thực hiện kịch bản gian dối, thuyết phục khách hàng mua các gói “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao”.

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Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng đến đối tượng liên quan vụ án.

Đáng chú ý, các đối tượng còn bố trí người đóng vai khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ. Những người này tiếp cận, trò chuyện, tương tác với khách thật, giới thiệu về liệu trình và khẳng định hiệu quả của các gói dịch vụ chuyên sâu nhằm tạo niềm tin. Sau đó, người đóng vai bác sĩ, chuyên gia mặc áo blouse trực tiếp kiểm tra, tư vấn và đưa ra những đánh giá về tình trạng của khách hàng.

Theo Công an, các đối tượng thậm chí dọa khách hàng bằng cách đánh giá tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, có nguy cơ nguy hiểm, khiến khách lo lắng và cảm thấy cần phải sử dụng ngay các dịch vụ chuyên sâu. Để khách hàng nhanh chóng chốt dịch vụ, các đối tượng cam kết hiệu quả, bảo hành và đưa ra mức giá khuyến mại chỉ áp dụng trong ngày.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh bị cáo buộc đã lừa dối, chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Kim Anh cùng 3 nhân viên.

Nguyễn Thắng
#dàn dựng bác sĩ giả để lừa khách hàng #công an Bắc Ninh khởi tố vụ án lừa đảo

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