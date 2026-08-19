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Pháp luật

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'Đại náo' quán ăn, 12 người ở Đồng Nai bị khởi tố

Văn Quân

TPO - Mâu thuẫn, lời qua tiếng lại trong khi ăn uống, hai nhóm gồm 12 đối tượng đã lao vào ẩu đả rồi đuổi đánh nhau tại một quán ăn trên địa bàn TP Đồng Nai.

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã có quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng để điều tra về các tội 'Cố ý gây thương tích', và 'Gây rối trật tự công cộng'.

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Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Cùng với quyết định khởi tố bị can, Công an TP Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng, gồm: Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Tưởng Duy Phương, Trần Quang Huy, Lâm Quang Trường, Phạm Đa Phước, Vũ Tấn Thành và Nguyễn Đại Dũng (có độ tuổi từ 19 đến 23).

Các đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Quảng Nhật Trường, Nguyễn Trường Chính, Châu Minh Trí và Thái Quốc Thuận (có độ tuổi từ 17 đến 18).

Theo kết quả xác minh, trước đó tại một quán ăn ở khu phố Gia Ray 5 (phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) 2 nhóm gồm 12 bị can nói trên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Các đối tượng đã sử dụng tay, chân, ghế, ly nhựa và kéo làm hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Nhiều đối tượng la hét, chửi bới, làm mất an ninh trật tự, gây hoang mang cho những người có mặt.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Lộc đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét các đối tượng có liên quan vụ việc.

Công an TP Đồng Nai đang điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
#Gây rối #Đánh nhau #Mâu thuẫn #Thanh niên #Ăn nhậu

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