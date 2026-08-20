Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng cáo như thuốc chữa bệnh, dùng hình ảnh bác sĩ: 2 sản phẩm bị ‘tuýt còi’

Hà Minh

TPO - Cục An toàn thực phẩm vừa đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK-Betics Gold và Viên ngậm giải rượu Non Alco có dấu hiệu quảng cáo sai quy định.

Theo văn bản của Cục An toàn thực phẩm ngày 19/8, cơ quan này đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK-Betics Gold, sau khi báo chí phản ánh sản phẩm này được quảng cáo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

DK-Betics Gold do Công ty cổ phần Dược Khoa, địa chỉ tại số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, công bố. Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7615/2020/ĐKSP ngày 13/8/2020 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3433/2020/XNQC-ATTP ngày 23/10/2020.

img-2215.jpg
Sản phẩm vi phạm quy định quảng cáo nhiều trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thực phẩm, trên một số website, sản phẩm đang được quảng cáo không phù hợp với nội dung đã được xác nhận. Nội dung quảng cáo có dấu hiệu gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, đồng thời sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm cho rằng những nội dung này có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo. Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, trong đó có các hành vi quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận và quảng cáo gây hiểu nhầm về công dụng của sản phẩm.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm giải rượu Non Alco.

Sản phẩm này do Công ty cổ phần Dược phẩm Vitath, địa chỉ tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, công bố và được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.

Điểm đáng chú ý, theo Cục An toàn thực phẩm, Non Alco chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trong khi đó, sản phẩm lại được quảng cáo trên website của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Cục An toàn thực phẩm cũng phát hiện trên website quảng cáo Non Alco có tình trạng một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng, có thể gây hiểu lầm cho người sử dụng.

Quy định hiện hành không cho phép sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế; thư cảm ơn của người bệnh hoặc bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Trước những dấu hiệu trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh; đồng thời kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo đối với các sản phẩm.

Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế Hà Nội xử lý vi phạm nếu phát hiện sai phạm và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 5/9/2026. Việc phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế được thực hiện theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ.

Đối với sản phẩm Non Alco, Cục An toàn thực phẩm đồng thời có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin quảng cáo trên môi trường mạng và áp dụng biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm việc quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng tuân thủ quy định pháp luật.

Hà Minh
#kiểm tra quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe #quản lý quảng cáo trên mạng xã hội #vi phạm quy định về nội dung quảng cáo #xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế #bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe