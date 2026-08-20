Dấu ấn áo xanh tình nguyện trên đất Chín Rồng Bài 4: Trí thức trẻ dầm mưa xây nhà, thắp sáng đường quê miền Tây

TPO - Không chỉ là những công trình, chiến dịch Mùa hè xanh năm nay còn là hành trình của sự thấu cảm và trưởng thành. Ánh đèn bừng sáng trong đêm vùng quê, hay mái nhà nhân ái vượt qua mưa gió, như thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa những trí thức trẻ và bà con miền sông nước.

Trí thức trẻ dầm mưa xây nhà, thắp sáng đường quê giúp bà con tại miền Tây. Clip: Hòa Hội

Vỡ òa niềm vui nơi tuyến đường rực sáng

Hàng chục người dân ấp Long Hữu, xã Hòa Long (tỉnh Đồng Tháp) đã có mặt từ rất sớm, háo hức chờ đợi giây phút Lễ khánh thành công trình Thắp sáng đường quê. Khi tiếng đếm ngược kết thúc, cầu dao được đóng lại, cả một đoạn đường dài gần 1,7 km bỗng chốc bừng sáng rực rỡ.

Tiếng reo hò, vỗ tay vang vọng khắp xóm nhỏ, những cụ ông, cụ bà móm mém cười tươi rói, bước rảo chân trên con đường rực sáng ánh đèn năng lượng mặt trời. Cùng lúc, trẻ con ùa ra đường, đạp xe rong ruổi nô đùa dưới ánh sáng mới mà không còn nơm nớp lo sợ vấp ngã.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ Thuật TPHCM khánh thành công trình Thắp sáng đường quê tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Nhìn niềm vui vỡ òa của bà con, bạn Phan Thị Xuân Hoài - sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Chỉ huy trưởng mặt trận xã Hòa Long không giấu được sự xúc động. Lần đầu tiên tham gia Mùa hè xanh, lại gánh trên vai trọng trách thủ lĩnh, nữ sinh đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc.

Công việc của đội gần 30 người của Xuân Hoài những ngày tham gia chiến dịch là ngầm hóa 300 mét đường ống nước sạch; kéo đường dây, dựng trụ lắp đèn năng lượng mặt trời; thi công xây cầu; dạy tiếng Anh cho học sinh…

“Ngày đầu tiên xuống địa bàn, tụi em phải làm quen lại từ đầu với mọi thứ. Lối sống thay đổi hoàn toàn, những ngày đầu điều kiện sinh hoạt hơi thiếu thốn về nước sạch và chỗ tắm rửa nhưng không ai than vãn”, Xuân Hoài nhớ lại.

Bạn Phan Thị Xuân Hoài - Chỉ huy trưởng mặt trận xã Hòa Long được đồng đội Phương Thảo lau mồ hôi.

Theo Phan Thị Xuân Hoài, vất vả nhất là khâu di chuyển vật tư, để đến điểm lắp đèn, các chiến sĩ phải đi bộ vác đồ hơn 1 km. Còn chỗ thi công đường ống nước cách xa tới 7-8 km, không có xe cơ giới, các bạn rồng rắn đi bộ cùng nhau.

“Đoạn đường tuy xa và mệt, nhưng các bạn vẫn rất vui vẻ, trêu đùa và động viên nhau. Mong muốn được giúp đỡ bà con đã làm động lực để tất cả gạt bỏ đi những khó khăn”, Hoài chia sẻ.

Cùng tham gia chiến dịch, Nguyễn Thảo Phương (ngành Tâm lý học giáo dục) bày tỏ, động lực lớn nhất để xua tan mệt mỏi chính là tình cảm nồng ấm của người dân miền Tây.

Phương kể: “Bà con cởi mở và thân thiện với tụi em lắm. Xã đoàn lo cho tụi em từng bao gạo, mớ rau. Cô Hiệu trưởng trường mầm non nhường lại không gian tốt nhất để tụi em ngả lưng. Khi ra đường làm việc, người dân đi ngang qua thấy sinh viên cực khổ là lại dúi vào tay lúc thì nải chuối, lúc thì trái dừa, mớ rau củ mới hái. Những tình cảm mộc mạc, chân chất ấy tụi em trân quý”.

Hơn 1,7 km đường thắp sáng được các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ hoàn thành, giúp bà con đi lại dễ dàng.

Đội mưa xây mái ấm nhân ái

Rời Đồng Tháp, ngược về mặt trận miền biển tại xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long), 22 chiến sĩ Mùa hè xanh đến từ Đại học Trà Vinh lại đang cuốn vào một guồng quay lao động. Tháng 8, miền Tây Nam Bộ bước vào cao điểm của mùa mưa. Những cơn mưa lất phất biến công trường xây dựng Nhà nhân ái trở nên lầy lội.

Ở đó, có một cô bé học trò nghèo đang chờ đợi một mái nhà che mưa che nắng trước thềm năm học mới. Hiểu được sự mong mỏi ấy, dẫu thời tiết khó khăn, các sinh viên Đại học Trà Vinh vẫn nhiệt tình cùng thợ, người đóng cốp pha, người khuân đá, gạch nhịp nhàng.

Giữa cơn mưa rả rích, bạn Bùi Thị Kim Nga (sinh viên ngành Luật) khoác vội tấm áo mưa mỏng, tay thoăn thoắt dùng kìm buộc từng nút dây thép để làm cột. Kế bên, nam sinh Dương Trần Hoàng Sang (quê tỉnh Vĩnh Long, sinh viên năm nhất ngành Luật) cũng đang dầm mưa phụ việc để công trình sớm hoàn thành.

Sinh viên tình nguyện Đại học Trà Vinh dầm mưa phụ làm cốt thép xây nhà Nhân ái giúp học sinh tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long.

Hoàng Sang lau vội dòng nước mưa lăn trên mặt, rồi thật thà cho biết cũng cảm thấy hơi lạnh khi dầm mưa làm việc. Dù vậy, những hạt mưa nhỏ không thể cản trở được quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để thêm những hộ khó khăn sớm thoát cảnh mưa dột, có nhà mới. "Được giúp những người dân ở đây và đặc biệt em nhỏ có mái ấm mới, cái lạnh này không có gì đáng ngại với em", Sang nói.

Đội hình của Sang đã gắn bó ở Ba Tri khoảng 1 tháng. Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà, các bạn sinh viên còn hỗ trợ người dân chuyển đổi số, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Trước khi đi, Sang chưa từng hình dung hết khối lượng công việc khổng lồ, nhưng nam sinh năm nhất chỉ tâm niệm, phụ giúp được gì sẽ nỗ lực hoàn thành việc đó.

Bùi Thị Kim Nga tranh thủ phút ngơi tay chia sẻ thêm, thời tiết những ngày qua vô cùng khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, khiến công việc bị gián đoạn. Dù vậy, thời gian không còn nhiều, nên các bạn giữ ngọn lửa nhiệt huyết cực kỳ cao.

"Tụi em hỗ trợ các chú thợ hồ hết công suất để căn nhà được hoàn thiện sớm nhất có thể. Nhìn các bạn dầm mưa, em chỉ mong trời thương, thời tiết tốt hơn để tiến độ không bị chậm trễ. Nhìn nụ cười rạng rỡ của gia đình và em nhỏ khi thấy nền móng ngôi nhà mơ ước dần hình thành, mọi mệt nhọc trong em tan biến hết. Cảm giác mang lại niềm vui cho người khác tạo ra một thứ cảm xúc thật tuyệt, khó tả”, Nga xúc động.

Các bạn không ngại mưa gió để mong công trình sớm hoàn thành.

Chia sẻ tại Lễ khánh thành công trình Thắp sáng đường quê tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long, ông Trương Nguyễn Luân Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Cơ khí Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM cho rằng, công trình mang ý nghĩa rất lớn về tình cảm của bà con cô bác dành cho chiến sĩ, đó chính là giá trị thực sự của hoạt động mà sinh viên đang làm. Hiện, công trình đã hoàn thành, điều đó đã là khó rồi. Nhưng làm sao để giữ gìn, bảo quản lâu dài lại là một điều càng khó hơn. Vì vậy, ông Vũ mong bà con chung tay bảo vệ công trình ý nghĩa này.

Công trình giúp bà con nhân dân thuận tiện đi lại, nhất là trẻ em, người già vào ban đêm.

Ngoài làm đèn thắp sáng đường quê, các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM còn giúp người dân làm cầu nông thôn.

Các bạn háo hức tham gia công trình tình nguyện phục vụ bà con vùng sông nước.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ Thuật TP HCM đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người dân qua những công trình, phần việc ý nghĩa tại địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đến thăm, động viên sinh viên Đại học Trà Vinh hỗ trợ làm nhà nhân ái giúp học sinh.