Nhiều công trình 'Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội' ứng dụng công nghệ tiên tiến

TPO - Phát biểu tại lễ trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những công trình đề xuất giải pháp kỹ thuật mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Ảnh: Xuân Tùng

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

473 công trình đạt giải

Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26 có 896 công trình của 1.998 tác giả thuộc 42 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Các công trình thuộc 12 chuyên ngành, trải rộng từ công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, huấn luyện – giáo dục đào tạo, vũ khí đạn, điện tử – viễn thông – tự động hóa, cơ khí – động lực, hậu cần, y dược quân sự đến nghệ thuật quân sự và các lĩnh vực khoa học, công nghệ chuyên sâu.

Đại uý Vũ Thị Hạnh (Tập đoàn CN-VT Quân đội) báo cáo về công trình sáng tạo gắn với trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Xuân Tùng

Trong số các tác giả có công trình đạt giải, có 105 nữ; tác giả trẻ nhất 19 tuổi.

Hội đồng Giải thưởng đã xét chọn 473 công trình đạt giải. Cụ thể, 12 công trình đạt giải Nhất; 88 công trình đạt giải Nhì; 176 công trình đạt giải Ba; 197 công trình giải Khuyến khích.

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích tiêu biểu và 32 tác giả có công trình đạt giải Nhất. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" cho các tác giả có công trình đạt giải Nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy cùng lãnh đạo Quân đội trao Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo". Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều giải pháp kỹ thuật mới

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo là một trong những điểm sáng tạo trong phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự của toàn quân. Giải thưởng năm nay có sự phát triển về số lượng, chất lượng và tính hiệu quả cao. Các công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, giá trị khoa học cao.

Đặc biệt, có những công trình đề xuất giải pháp kỹ thuật mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, nghiên cứu cơ bản, làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng

"Hầu hết các công trình có nội dung nghiên cứu gắn với nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục - đào tạo; bảo quản, bảo dưỡng, sản xuất, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vật liệu và phụ tùng thay thế; bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh", Đại tướng ghi nhận.

Tăng cường ứng dụng sản phẩm nghiên cứu sáng tạo

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thanh niên Quân đội có vai trò quan trọng trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, nhất là phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đại tướng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, tổ chức Đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị và tuổi toàn quân thực hiện hiệu quả 5 nội dung. Cụ thể, tạo lập môi trường nghiên cứu sáng tạo cho thanh niên; khơi dậy tiềm năng nghiên cứu sáng tạo của thanh niên; tăng cường ứng dụng sản phẩm nghiên cứu sáng tạo của thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện cho Thanh niên Quân đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu sáng tạo trong nước và quốc tế; đánh giá khách quan, công tâm, chính xác công trình nghiên cứu sáng tạo của thanh niên.

“Thanh niên Quân đội phải thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... Tôi mong sự đam mê, tính sáng tạo, lòng quyết tâm nghiên cứu khoa học luôn sục sôi, luôn sáng mãi, luôn chảy mãi trong lòng mỗi chúng ta”, Đại tướng Phan Văn Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng sâu sắc, tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, đẩy mạnh thi đua rèn đức, rèn sức , luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của toàn dân và toàn quân.