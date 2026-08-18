Sôi nổi hành trình theo dấu chân Bác, học sử từ di tích

TPO - Hơn 100 thiếu nhi TP. Huế trải nghiệm hành trình học sử tại làng Dương Nỗ - nơi lưu giữ những dấu ấn thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua nhiều hoạt động trực quan, sinh động, sôi nổi.

Ngày 18/8, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố tổ chức Hành trình học sử Theo dấu chân Bác - Tự hào truyền thống quê hương năm 2026 tại Di tích Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ, phường Dương Nỗ.

Các em thiếu nhi có cơ hội tìm hiểu về những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, học tập tại làng Dương Nỗ thông qua Hành trình học sử "Theo dấu chân Bác﻿".

Hơn 100 thiếu nhi tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó tham quan di tích, tìm hiểu tư liệu, hiện vật, hình ảnh và những câu chuyện về những năm tháng Người sinh sống, học tập tại Dương Nỗ.

Không chỉ tiếp cận lịch sử qua hiện vật, các em còn tham gia minigame Theo dấu chân Bác với những câu hỏi về thân thế, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian Người sống tại Huế và các di tích lưu niệm về Người trên địa bàn thành phố.

Lịch sử cũng được đưa đến gần hơn với thiếu nhi qua trải nghiệm in tranh mộc bản về các di tích gắn với dấu ấn Bác Hồ tại Huế, in tranh dân gian Làng Sình và các trò chơi dân gian như ô ăn quan, ném vòng, trò chơi vận động tập thể.

Sôi nổi minigame "Theo dấu chân Bác" với những câu hỏi về thân thế, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Theo Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, chương trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thông qua những dấu tích về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Huế, chương trình góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào truyền thống và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ hôm nay.