Chú trọng giáo dục lối sống, kỹ năng và ý thức công dân cho thế hệ trẻ

TPO - Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư lưu ý, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Đội tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn - Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm lo, giáo dục, bảo vệ thanh thiếu nhi.

Ngày 18/8, tại Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2025 - 2026.

Dự hội nghị có chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam - Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Trong năm học 2025 - 2026, công tác Đoàn - Đội trường học của tỉnh Ninh Bình tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh tổ chức gần 300 buổi giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; trên 850 hoạt động vệ sinh, chăm sóc di tích và 1.126 hành trình đến với các "địa chỉ đỏ".

Các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh cũng trao hơn 2.500 suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công; quyên góp hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây dựng 50 “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” và 131 điểm vui chơi, thể thao.

Hơn 3.500 học sinh, sinh viên được hỗ trợ, trao học bổng với tổng trị giá 3 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, giới thiệu 3.165 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 1.183 đoàn viên được kết nạp.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đề nghị, tổ chức Đoàn, Đội tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Trong đó, các nội dung phải lấy thanh thiếu nhi làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục và tổ chức phong trào; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng và ý thức công dân cho thế hệ trẻ.

Bà Đinh Thị Lụa phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm lo, giáo dục, bảo vệ thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ Đoàn, Đội tỉnh Ninh Bình chủ động phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ có năng lực, phẩm chất và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Ninh Bình “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025 - 2026 và 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Bình lần thứ 29, Cuộc thi bình chọn tiết mục yêu thích nhất Liên hoan “Vũ điệu tuổi trẻ” tỉnh Ninh Bình năm 2026 và tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa trao giải hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao khen thưởng học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện, sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.