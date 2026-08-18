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Giới trẻ

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Nữ thủ khoa bác sĩ nội trú quân y với luận văn 9,5 điểm

Nguyễn Minh

TPO - Từ cô gái lớn lên trong gia đình thuần nông, chọn Học viện Quân y bởi thế mạnh khối A, Thượng úy Trần Thị Tâm đã trải qua những năm tháng học tập, trực bệnh viện và rèn luyện với cường độ cao. Sau 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú, cô đạt 8,78/10, cao nhất trong 21 học viên khóa 24.

Từ cô gái nhà nông đến bác sĩ quân y

Những ngày đầu bước vào chương trình bác sĩ nội trú, Trần Thị Tâm làm quen với nhịp độ khác hẳn thời học viên. Có những đêm cô thức trắng cùng thầy cô, đồng nghiệp để cấp cứu người bệnh. Trước nhịp làm việc khẩn trương của bệnh viện, nữ học viên trẻ từng cảm thấy áp lực, thậm chí hoài nghi về khả năng của chính mình.

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Thượng úy Trần Thị Tâm - nữ thủ khoa bác sĩ nội trú quân y với luận văn đạt 9,5 điểm.

Thế nhưng, những đêm trực ấy cũng là lúc Tâm hiểu rõ hơn vì sao mình muốn trở thành bác sĩ nội trú. Từ những năm đại học, cô đã ngưỡng mộ các anh chị đi trước bởi tinh thần học tập nghiêm túc, ngày đêm bám viện, vừa học vừa trực.

Những lúc chứng kiến họ bình tĩnh xử trí các ca bệnh khó, Tâm tự nhủ phải nỗ lực để một ngày cũng có thể trở thành một bác sĩ đủ năng lực và trách nhiệm để người bệnh, đồng nghiệp tin tưởng.

Thượng uý Trần Thị Tâm sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Kiến Xương, Thái Bình (nay là xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên). Từ nhỏ, cô đã ngưỡng mộ màu áo xanh Bộ đội Cụ Hồ và ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc, giúp đỡ người bệnh.

Học tốt khối A, Tâm tìm đến Học viện Quân y - ngôi trường cô biết có thể biến thế mạnh ấy thành con đường để thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Năm 2016, cô trúng tuyển ngành Bác sĩ đa khoa Quân y với 28,75 điểm.

Thượng úy Tâm kể, những năm học tập ở Học viện Quân y là chuỗi ngày miệt mài bên giảng đường, thư viện và bệnh viện. Ban ngày học lý thuyết, thực hành; tối tiếp tục tự học, ôn luyện, đồng thời tham gia các hoạt động của Hệ và Học viện.

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Thượng úy Trần Thị Tâm khám sàng lọc cho bệnh nhân tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y).

Bên cạnh việc học, Tâm hai lần tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học tại Học viện Quân y và đều giành giải Nhất, sau đó được báo cáo ở cấp Bộ Quốc phòng.

Sự bền bỉ ấy được tích lũy qua từng năm học. Tâm 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021 và khi tốt nghiệp nhận Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học 2016-2023.

Với cô, con đường ấy không có một cú bứt phá đơn lẻ, mà là quá trình liên tục học hỏi, rèn luyện và không bỏ cuộc trước những khó khăn.

“Tôi nghĩ thành quả hôm nay không đến từ một lần bứt phá, mà là những gì được tích lũy qua từng ngày học tập, rèn luyện và cố gắng với lựa chọn của mình”, nữ thủ khoa sinh năm 1998 chia sẻ.

Say mê huyết học lâm sàng

Trong chương trình bác sĩ nội trú, Tâm theo học chuyên ngành Nội dã chiến - lĩnh vực gắn với những yêu cầu điều trị đặc thù trong môi trường quân đội.

Tại Bệnh viện Quân y 103, chuyên ngành này tập trung vào ba nhóm bệnh gồm Huyết học lâm sàng, Bệnh nghề nghiệp và Ngộ độc. Với nhóm bệnh nghề nghiệp, đó có thể là những bệnh lý liên quan đến đặc thù công việc của bộ đội, như nhiễm độc TNT nghề nghiệp hoặc bệnh lý do sóng siêu cao tần ở bộ đội thông tin.

Trong quá trình đào tạo, những kiến thức ấy không chỉ nằm trên giảng đường. Tâm tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh tại Bộ môn - Khoa Nội Dã chiến; thực hiện các hoạt động xét nghiệm, hỗ trợ chẩn đoán và nghiên cứu về huyết học, bệnh nghề nghiệp.

Càng đi sâu vào thực tế điều trị, cô càng nhận ra bác sĩ nội trú là một chặng đào tạo đòi hỏi sự thích nghi rất nhanh với công việc và trách nhiệm chuyên môn.

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Thượng úy Trần Thị Tâm thực hiện đọc tủy đồ tại Khoa Máu và Bệnh nghề nghiệp (Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y).

Chính những giờ học lâm sàng và quá trình tiếp xúc với người bệnh khiến Tâm dần nhận ra sức hấp dẫn của một lĩnh vực tưởng như rất rộng lớn, với nhiều bài toán không giống nhau ở mỗi bệnh nhân.

“Trong quá trình học lâm sàng, khi thực tập tại bệnh viện tôi nhận thấy Huyết học lâm sàng là một chuyên ngành rất thú vị, sâu và rộng”, Thượng úy Tâm chia sẻ.

Sau quá trình đào tạo và thực hành lâm sàng, kết quả cuối cùng đưa Tâm lên vị trí cao nhất trong số 21 bác sĩ nội trú khóa 24: 8,78/10. Đề tài luận văn bác sĩ nội trú của Tâm là “Nghiên cứu thực trạng tật khúc xạ và một số yếu tố nghề nghiệp liên quan ở bộ đội tác chiến mạng tại đơn vị X”. Ngày 20/5/2026, cô bảo vệ thành công luận văn, đạt 9,5 điểm, mức Xuất sắc.

Ngày 20/8 tới đây, sau lễ tốt nghiệp do Học viện Quân y tổ chức, Tâm sẽ nhận quyết định phân công công tác. Chặng đường phía trước chưa được định hình cụ thể, nhưng cô đón nhận điều đó khá nhẹ nhàng: ở đâu được giao nhiệm vụ, cô sẽ tiếp tục học hỏi và làm tốt công việc của mình.

“Nếu được lựa chọn một hướng để đi sâu, Huyết học lâm sàng là lĩnh vực đã để lại cho tôi nhiều hứng thú sau những ngày học và thực hành. Mục tiêu lâu dài của tôi là trở thành một bác sĩ quân y vừa hồng vừa chuyên”, Thượng úy Trần Thị Tâm nói.

Trong quá trình đào tạo bác sĩ nội trú, Thượng úy Trần Thị Tâm không chỉ tham gia khám và điều trị người bệnh mà còn được tiếp cận với những công việc phía sau hoạt động lâm sàng. Cô tham gia thực hiện một số kỹ thuật mới, góp phần phát triển các phòng xét nghiệm công nghệ cao của Bộ môn; đồng thời tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp và phân tích chuyên sâu về huyết học, bệnh nghề nghiệp.

Nguyễn Minh
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