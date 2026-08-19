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Giới trẻ

Cơn sốt trại giảm cân trong giới trẻ Trung Quốc

​Tú Oanh

TPO - Thu hút hàng tỉ lượt xem, "các trại giảm cân khép kín" đang trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe gây sốt trong cộng đồng Gen Z thích làm vlog ở Trung Quốc.

Xu hướng quay vlog trong trại huấn luyện giảm cân

Trong khi phương Tây tìm cách giảm cân nhẹ nhàng với những loại thuốc kê đơn như Ozempic và Mounjaro, một số bạn trẻ Trung Quốc lại tìm đến phương pháp khắc nghiệt hơn: Đăng ký vào các trại huấn luyện khép kín. Đây là những cơ sở kết hợp giữa kỷ luật, chế độ ăn uống nghiêm ngặt và tập luyện không ngừng nghỉ.

Xu hướng giảm cân này đặc biệt được giới trẻ yêu thích, không chỉ bởi những lời cam kết có được vóc dáng như ý muốn, mà còn bởi đây là nguồn ý tưởng “content” hấp dẫn cho các nhà sáng tạo nội dung.

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Gia nhập trại giảm cân khép kín đang là xu hướng trong giới trẻ Trung Quốc. Họ không chỉ muốn giảm cân, mà còn quay lại quá trình đó để thu hút lượt xem trên mạng xã hội.
﻿Ảnh: Getty Images

Theo Jing Daily, trên Tiểu Hồng Thư (nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc), hashtag liên quan đến “trại huấn luyện giảm cân khép kín hoàn toàn” đạt 1,1 tỉ lượt hiển thị, trong khi #weightlosscamp vượt hơn 2 tỉ lượt.

Từng là dịch vụ giảm cân khá ít người biết đến, trại giảm cân ngày nay được Gen Z xem như trải nghiệm sống mới.

Thông qua những hình ảnh và video được chia sẻ, những người tham gia phải chuyển đến sống trong khách sạn hoặc trại tập trung. Tại đó, việc tập luyện và lịch sinh hoạt hằng ngày được kiểm soát chặt chẽ. Một số nơi khuyến khích học viên ở lại 28 ngày, tập luyện vài giờ mỗi ngày và ăn những bữa ăn dinh dưỡng được cân đo cẩn thận.

Mỗi đơn vị vận hành có những quy định khác nhau. Có những cơ sở, người tham gia phải ở phòng tập thể và giao nộp toàn bộ thực phẩm mang từ bên ngoài khi đến đây. Họ không được phép rời khỏi khuôn viên huấn luyện nếu không đưa ra được lý do thuyết phục.

Gây chú ý gần đây có trường hợp của từ blogger Australia Eggeats. Cô ghi lại 28 ngày lưu trú tại cơ sở ở Trung Quốc, với những buổi tập thể dục nhịp điệu tập thể, HIIT (bài tập cường độ cao ngắt quãng), đạp xe trong nhà và chế độ ăn được kiểm soát chặt chẽ. Cô cho biết đã giảm được gần 6 kg, với chi phí bỏ ra là 420 USD (10,9 triệu đồng).

Hiện tượng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn tại Trung Quốc đối với những phương pháp giảm cân chuyên sâu, có cấu trúc chặt chẽ, và Tiểu Hồng Thư đang biến chính trải nghiệm đó thành nội dung. Đối với những người tham gia, sự thay đổi không còn đơn thuần là giảm cân, mà còn là lượng tương tác thu về sau hành trình đó.

Tích cực hay cực đoan?

Tỉ lệ béo phì tăng mạnh tạo cơ hội cho mô hình này phát triển. Theo UNICEF và Đại học Bắc Kinh, tỉ lệ trẻ em thừa cân và béo phì đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2000. Trong khi đó, báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào tháng 12/2020 chỉ ra hơn 50% người trưởng thành bị thừa cân, trong đó 16,4% bị béo phì.

Trong bối cảnh đó, các trại huấn luyện giảm cân khép kín lần lượt ra đời, từ lác đác vài cơ sở vào giữa những năm 2000, đến mọc lên như nấm trong giai đoạn thập niên 2020.

Jiemian ước tính có khoảng 300 cơ sở vào cuối năm 2019 và hơn 500 cơ sở vào giữa năm 2023. Global Times đưa tin cả Trung Quốc có khoảng 1.000 cơ sở tính đến tháng 12/2024. Guangming Daily dẫn dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho biết hơn 100 công ty quản lý cân nặng mới xuất hiện chỉ trong một năm.

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Những nội dung về trại giảm cân xuất hiện nhan nhản trên Tiểu Hồng Thư.

Phía sau sự tăng trưởng nhanh chóng đó không chỉ phản ánh nhu cầu của thị trường, mà còn cho thấy nghịch lý trong quan niệm về sức khỏe và sắc đẹp tại Trung Quốc. Không chỉ người thừa cân, béo phì muốn giảm cân, ngay cả người có chỉ số khỏe mạnh cũng tìm đến các trại huấn luyện “đốt mỡ”. Điều này cho thấy tiêu chuẩn về vóc dáng siêu mảnh vẫn ám ảnh giới trẻ tại quốc gia tỉ dân.

Trên Tiểu Hồng Thư, người tham gia liên tục chia sẻ hình ảnh trước và sau khi giảm cân, quá trình tập luyện và thay đổi cân nặng hằng ngày. Bằng cách đó, hành trình giảm cân dần trở thành một dạng nội dung giải trí, được theo dõi, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù hy hữu, việc bất chấp sức khỏe để có được thân hình “chuẩn” hơn và những video nhiều lượt thích đã gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Năm 2023, CNN đưa tin một nhà sáng tạo nội dung đã tử vong tại trại huấn luyện ở miền Bắc Trung Quốc khi cố gắng giảm hơn 100 kg.

Dù xuất phát từ nhu cầu giải quyết vấn đề thừa cân, ngành công nghiệp này đang khai thác cả áp lực ngoại hình. Ranh giới giữa giảm cân vì sức khỏe và giảm cân vì tiêu chuẩn sắc đẹp vì thế ngày càng trở nên mong manh.

​Tú Oanh
#Trại giảm cân khép kín #Gen Z #nhà sáng tạo nội dung #giảm cân #Gen Z Trung Quốc #quay vlog giảm cân #thừa cân #béo phì #Tiểu Hồng Thư #mạng xã hội

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