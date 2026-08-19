Doanh nghiệp nêu những điểm nghẽn cần tháo gỡ ở Huế

TPO - Thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn và nguồn nhân lực là những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp nêu ra.

Ngày 18/8 diễn ra Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 diễn ra ở TP. Huế.



Tại phiên đối thoại, doanh nghiệp tập trung phản ánh những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn, quỹ đất sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục rút ngắn thủ tục hành chính, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp địa phương vào các chuỗi giá trị mới.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo giới chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến của đại diện doanh nghiệp tại diễn đàn cũng gợi mở các hướng phát triển mới cho Huế. Các chuyên gia đề cập cơ hội từ những chính sách phát triển đô thị mới, định hướng xây dựng Khu kinh tế đặc biệt Chân Mây - Lăng Cô, khu công nghệ cao y sinh và sức khỏe, phát triển kinh tế bạc và mô hình đô thị phục hồi sức khỏe.

Trong lĩnh vực du lịch, chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng để kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và tăng sức cạnh tranh của điểm đến Huế…

Trả lời phản ánh của doanh nghiệp về vấn đề thiếu quỹ đất sạch phục vụ đầu tư và thông tin quy hoạch, ông Trần Công Thích Vương - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế - cho biết các doanh nghiệp có nhu cầu thuê mặt bằng đã hoàn thiện hạ tầng nên ưu tiên tìm hiểu tại các khu, cụm công nghiệp. Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế là đầu mối cung cấp thông tin về quỹ đất, hạ tầng và ngành nghề phù hợp.

Hiện các khu công nghiệp Phú Bài, Phong Điền, La Sơn cùng một số cụm công nghiệp ở Quảng Điền, Hương Trà, Hương Sơ vẫn còn khả năng tiếp nhận dự án.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu.

Ông Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng Huế cần phát triển theo mô hình dựa trên ba trụ cột: Di sản, công nghệ và dịch vụ chất lượng cao. Theo ông Quân, mục tiêu không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào thị trường.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế - cho biết, thành phố hiện có khoảng 7.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng để chuyển hóa các giá trị di sản, văn hóa và tri thức thành các sản phẩm kinh tế có giá trị cao.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành TP. Huế giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp.

Theo ông Minh, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế TP. Huế tăng trưởng 8,33%, doanh thu du lịch đạt hơn 10.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu gần 1 tỷ USD. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn những điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, chi phí đầu vào và nguồn nhân lực.

Lãnh đạo TP. Huế kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 6 lĩnh vực mũi nhọn gồm du lịch - dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, y tế - giáo dục chất lượng cao, hạ tầng logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

TP. Huế cũng cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo quỹ đất sạch, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.