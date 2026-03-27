Diễn đàn Doanh nghiệp 2026: Từ không gian đối thoại chiến lược đến gợi mở mới cho cộng đồng doanh nghiệp

Chiều 24/3/2026, tại Khách sạn Rex Sài Gòn, TP.HCM, Diễn đàn Doanh nghiệp 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu – Đổi mới để bứt phá” đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình được xem là một diễn đàn đối thoại quan trọng, nơi các cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhìn lại vị thế của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Toàn cảnh tại Diễn đàn

Diễn đàn năm nay diễn ra trong thời điểm kinh tế thế giới tiếp tục biến động mạnh, chuỗi cung ứng tái cấu trúc, yêu cầu về chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và năng lực thích ứng ngày càng trở nên cấp thiết. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là doanh nghiệp Việt đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế toàn cầu, mà còn là phải đổi mới như thế nào để tạo ra vị thế mới, bền vững hơn và chủ động hơn trong chuỗi giá trị quốc tế. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh tại diễn đàn, khi doanh nghiệp được đặt vào trung tâm của chiến lược cạnh tranh quốc gia.

Điểm đáng chú ý của chương trình là các nội dung thảo luận không chỉ dừng ở việc nhận diện khó khăn, mà đi sâu vào những vấn đề cốt lõi đang tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, từ bài toán vốn, chuyển đổi xanh, năng lực quản trị, mở rộng thị trường đến yêu cầu xây dựng thương hiệu và nâng cao độ tin cậy của doanh nghiệp Việt trong mắt đối tác quốc tế. Qua đó, diễn đàn không chỉ mang tính chất tổng hợp thực trạng, mà còn gợi mở nhiều hướng đi cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Trong mạch nội dung ấy, tham luận của bà Nguyễn Hương Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP HCM (HAWEE) là một điểm nhấn đáng chú ý bởi cách tiếp cận thực tiễn và gắn với một nhóm doanh nghiệp đang cần được quan tâm rõ nét hơn trong hệ sinh thái hỗ trợ phát triển. Tại phiên thảo luận, bà đưa ra đề xuất cần có những ưu tiên, ưu đãi cụ thể hơn cho doanh nghiệp do nữ làm chủ trong các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Theo bà, trong khi nhiều tổ chức quốc tế hiện đặc biệt quan tâm tới yếu tố bình đẳng giới trong các gói hỗ trợ phát triển, thì tại Việt Nam, nội dung này vẫn chưa thực sự được thể hiện đủ rõ trong chính sách.

Bà Nguyễn Hương Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP HCM (HAWEE) phát biểu tại Diễn đàn

Gợi mở này có ý nghĩa đáng chú ý bởi nó cho thấy câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp không thể tiếp cận theo một khuôn mẫu đồng đều cho tất cả. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nữ, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận vốn, mở rộng mạng lưới và ứng dụng công nghệ. Khi thị trường ngày càng đòi hỏi tốc độ chuyển đổi mạnh mẽ hơn, khoảng cách về nguồn lực, công nghệ và năng lực quản trị nếu không được thu hẹp sẽ trở thành lực cản lớn đối với khả năng cạnh tranh của không ít doanh nghiệp. Vì thế, việc nhận diện đúng đặc thù của từng nhóm doanh nghiệp để có chính sách phù hợp không chỉ là vấn đề hỗ trợ, mà còn là vấn đề phát huy hiệu quả chung của cả nền kinh tế.

Không chỉ dừng ở khía cạnh chính sách, tham luận của bà Nguyễn Hương Quỳnh còn gợi ra một thông điệp lớn hơn, đó là vai trò của liên kết trong hành trình phát triển của doanh nghiệp Việt. Theo tinh thần được nêu tại diễn đàn, một doanh nghiệp đơn lẻ rất khó tự mình tháo gỡ toàn bộ các bài toán về vốn, công nghệ, thị trường và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới. Chỉ khi có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các hiệp hội, giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, giữa những đơn vị đã đi trước với những doanh nghiệp còn đang tìm đường ra thị trường, thì sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt mới có thể được nhân lên.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Hương Quỳnh đã dùng hình ảnh khá mạnh khi ví bối cảnh hiện nay như một “thời chiến” của kinh tế, nơi mỗi doanh nhân phải là một “chiến binh” đủ bản lĩnh để thích ứng và vượt qua áp lực thị trường. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở tinh thần đồng hành: trong một cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những doanh nghiệp đã mở được đường ra thị trường cần chủ động kéo theo các doanh nghiệp khác cùng phát triển. Đây là cách tiếp cận mang tính cộng hưởng, cho thấy để bứt phá, doanh nghiệp Việt không thể đi rời rạc, mà cần một hệ sinh thái biết nâng đỡ, chia sẻ và tạo lực đẩy cho nhau.

Nhìn từ tổng thể chương trình, Diễn đàn Doanh nghiệp 2026 không chỉ đặt ra câu hỏi về vị trí hiện tại của doanh nghiệp Việt, mà còn gợi mở nhiều điều kiện cần cho bước phát triển tiếp theo: đổi mới mạnh mẽ hơn, liên kết chặt chẽ hơn, tiếp cận nguồn lực hiệu quả hơn và xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên chất lượng, uy tín và khả năng thích ứng dài hạn. Trong đó, tham luận của bà Nguyễn Hương Quỳnh là một lát cắt đáng chú ý, bởi đã nhấn mạnh rằng muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt đi xa hơn trên bản đồ kinh tế toàn cầu, cần mở rộng cơ hội cho những nhóm doanh nghiệp còn nhiều rào cản, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần đồng hành như một sức mạnh phát triển mới.

