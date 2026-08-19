Làm sao để AI thành trợ lý đắc lực của cán bộ Hội Sinh viên?

TPO - Từ xây dựng văn bản, tổng hợp dữ liệu đến truyền thông và tổ chức hoạt động, trí tuệ nhân tạo được xác định là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ Hội Sinh viên nếu được sử dụng đúng cách. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Hội nghị tập huấn cán bộ Hội Sinh viên năm học 2026-2027.

Gần 4.000 cán bộ Hội Sinh viên cùng tham gia Hội nghị tập huấn cán bộ Hội Sinh viên về công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2026-2027.

Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trực tiếp tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, kết nối trực tuyến tới gần 300 điểm cầu trong cả nước và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên AI

Hội nghị tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm: Phát huy vai trò của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong nâng cao năng lực công nghệ, thúc đẩy sinh viên nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, vai trò của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam và sinh viên trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết trụ cột của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác triển khai các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam, công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận cho sinh viên trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định 4 chuyên đề trong hội nghị tập huấn bổ trợ chặt chẽ cho nhau.

Trong đó, năng lực công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là không gian hành động, các nghị quyết trụ cột của Đảng là định hướng chính trị, trí tuệ nhân tạo là công cụ nâng cao hiệu quả công tác và việc nắm bắt tình hình, định hướng dư luận là cơ sở để tổ chức Hội lựa chọn đúng nội dung, cách thức và thời điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các cán bộ Hội tiếp cận từng chuyên đề từ chính những vấn đề của đơn vị mình, trao đổi thẳng thắn với báo cáo viên, làm rõ nội dung còn vướng mắc và xác định phương án vận dụng sau hội nghị.

Sau khi phát biểu khai mạc, anh Lâm Tùng trao đổi chuyên đề Phát huy vai trò của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong nâng cao năng lực công nghệ, thúc đẩy sinh viên nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng của phát triển đất nước.

Anh Lâm Tùng phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Dương Triều

“Đối với Hội Sinh viên Việt Nam, đây không chỉ là một định hướng chung mà tác động trực tiếp đến nội dung đồng hành với sinh viên trong học tập, nghiên cứu, nghề nghiệp và hội nhập”, anh Lâm Tùng nói.

Theo anh, thế mạnh phù hợp nhất của tổ chức Hội là tạo dựng một hệ sinh thái để sinh viên dễ tiếp cận khoa học, công nghệ; được trang bị kỹ năng số, gặp gỡ chuyên gia, nhà khoa học trẻ, tiếp cận các bài toán thực tiễn, thử nghiệm ý tưởng, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm.

“Trọng tâm cần chuyển từ tổ chức những hoạt động rời rạc sang xây dựng môi trường và chuỗi đồng hành liên tục, dẫn dắt sinh viên từ tiếp cận, hình thành ý tưởng, nghiên cứu, thử nghiệm đến công bố, chuyển giao và ứng dụng”, anh nhấn mạnh.

Đông đảo cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam có mặt tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để tham gia hội nghị tập huấn.

Anh Lâm Tùng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học, công nghệ trong sinh viên vẫn còn không ít điểm chưa đồng đều. Nhiều câu lạc bộ, nhóm nghiên cứu hoạt động đơn lẻ; việc hỗ trợ từ ý tưởng đến thử nghiệm, công bố, chuyển giao còn thiếu tính xuyên suốt. Nguồn lực cho thực nghiệm, chế tạo mẫu, sở hữu trí tuệ và công bố quốc tế cũng là những điểm nghẽn.

“Thước đo thành công của tổ chức Hội không chỉ là số lượng hoạt động đã tổ chức, mà quan trọng hơn là sau mỗi hoạt động, sinh viên tiến thêm được một bước: Vững hơn về năng lực, rộng hơn về cơ hội và gần hơn với mục tiêu của mình”, anh Tùng nói.

AI chỉ hiệu quả khi được cung cấp đúng bối cảnh

Nối tiếp chuyên đề của anh Lâm Tùng, ông Đỗ Ngọc Minh - Giám đốc Các chương trình Đào tạo ngắn hạn, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội - trình bày chuyên đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác triển khai các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Đỗ Ngọc Minh cho rằng AI có thể trở thành trợ lý đắc lực trong công tác Hội nếu được ứng dụng đúng cách. Trong đó, AI giúp tự động hóa những công việc mang tính lặp lại, từ đó để cán bộ tập trung hơn vào những phần việc cần tư duy, sáng tạo và đưa ra quyết định.

Ông Đỗ Ngọc Minh cho rằng AI có thể trở thành trợ lý đắc lực của cán bộ Hội. Ảnh: Dương Triều

Để khai thác hiệu quả AI, cán bộ Hội cần thay đổi cách làm việc với công nghệ. Một yêu cầu hiệu quả không nằm ở việc viết prompt thật dài mà ở việc mô tả rõ vai trò của AI, bối cảnh công việc, mục tiêu, tiêu chí đánh giá và định dạng đầu ra. Khi được cung cấp đầy đủ ngữ cảnh và giới hạn, AI sẽ tạo ra kết quả sát với nhu cầu thực tế hơn, đồng thời giảm nguy cơ tạo ra thông tin thiếu chính xác.

Ông Đỗ Ngọc Minh cũng lưu ý rằng AI càng có khả năng hiểu bối cảnh và ghi nhớ thông tin, người sử dụng càng cần quan tâm đến các vấn đề về quyền riêng tư, quản trị dữ liệu và trách nhiệm sử dụng. Trước khi ứng dụng AI vào công tác Hội, cần xác định rõ dữ liệu nào được phép lưu trữ, ai có quyền truy cập, dữ liệu được sử dụng trong phạm vi nào và cơ chế kiểm tra, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin khi cần thiết.