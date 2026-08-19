Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

TPO - Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn cán bộ Hội Sinh viên về công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2026-2027 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức ngày 19/8 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các đại biểu đã được nghe hai chuyên đề về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận sinh viên và vai trò của tổ chức Hội, sinh viên trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng.

Từ đó, làm rõ trách nhiệm của cán bộ Hội và sinh viên trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, góp phần phát huy vai trò của sinh viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.



Trong phần trình bày của mình về việc cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Đảng, TS. Lê Thị Hà dành thời gian phân tích những yêu cầu đặt ra từ Nghị quyết 69 về phát triển kinh tế tư nhân và những thay đổi trong tư duy mà sinh viên cần có khi tiếp cận vấn đề khởi nghiệp.

﻿ Các cán bộ Hội Sinh viên tập trung theo dõi các chuyên đề trong hội nghị tập huấn được tổ chức ngày 19/8.

Theo đó, khởi nghiệp không phải chỉ là mở một công ty rồi đi kêu gọi vốn mà phải bắt đầu từ việc nhìn ra vấn đề của xã hội, xây dựng giải pháp khả thi, tạo ra sản phẩm, liên tục thử nghiệm và điều chỉnh để tạo ra giá trị cho cộng đồng.

"Bây giờ, nghĩ ra một ý tưởng không còn đơn thuần là mở công ty rồi đi kêu gọi vốn nữa. Chúng ta từng có thời gian dài, nhiều sinh viên học xong cất bằng đi mở công ty, nhưng thực chất chỉ làm môi giới bất động sản, 'cò đất'... hay có người lại mở công ty bán hàng đa cấp, bán các gói dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ... Với Nghị quyết 68, chúng ta phải thay đổi tư duy. Muốn khởi nghiệp phải có ý tưởng cụ thể, có giải pháp, có sản phẩm. Nhà nước sẽ có cơ chế hỗ trợ thông qua các tổ chức, trong đó có Hội Sinh viên", TS. Lê Thị Hà nêu.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng nhấn mạnh sinh viên cần chuyển từ tư duy thụ động sang chủ động hành động. Thay vì chờ Hội Sinh viên tổ chức hoạt động, mỗi sinh viên cần chủ động đề xuất ý tưởng, mạnh dạn thử nghiệm và kiên trì theo đuổi để tạo ra giá trị.

TS. Lê Thị Hà nhấn mạnh cần thay đổi tư duy khởi nghiệp để có những dự án, sản phẩm thiết thực hướng đến giá trị cộng đồng.



TS. Lê Thị Hà cho rằng không nên nhìn các nghị quyết quan trọng như những "ngăn kéo" độc lập mà phải xem đó là một hệ sinh thái hướng về phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong hệ sinh thái đó, sinh viên phải giữ vai trò trung tâm với tư cách là nguồn nhân lực cốt lõi. Điều quan trọng nhất trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng là sự chuyển biến về tư duy và hành động của mỗi sinh viên.

Cách đánh giá hoạt động của Hội Sinh viên cũng cần chuyển từ đếm sang đo. Thay vì chỉ quan tâm có bao nhiêu chương trình, bao nhiêu cuộc thi hay bao nhiêu người tham gia... Điều cần đo lường là có bao nhiêu vấn đề được giải quyết, có bao nhiêu người thay đổi, có bao nhiêu sản phẩm thực tế được tạo ra và có bao nhiêu giá trị được đóng góp cho cộng đồng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - nhấn mạnh, các chuyên đề đã giúp cán bộ Hội nhận thức rõ hơn vai trò của tổ chức Hội Sinh viên và sinh viên, đặc biệt trong việc cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng để nghị quyết đi vào cuộc sống cần sự tham gia chủ động của mỗi cán bộ Hội và sinh viên. Anh đề nghị các cấp Hội nghiêm túc triển khai các nội dung đã được quán triệt, vận dụng vào chương trình công tác năm học mới, đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống, kiểm chứng trước khi chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng.