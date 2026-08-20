THACO 12 mùa liên tiếp đồng hành cùng Siêu cúp Bóng đá Quốc gia

TPO - Sự đồng hành xuyên suốt 12 mùa giải của THACO cho thấy cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với bóng đá Việt Nam, đồng thời góp phần tạo dựng uy tín và sức hút cho Siêu cúp Bóng đá Quốc gia.

CLB Công an Hà Nội là đương kim vô địch Siêu cúp Bóng đá Quốc gia.

Trải qua hơn hai thập kỷ, báo Tiền Phong phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức thành công 26 trận Siêu cúp. Giải đấu ngày càng khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, trở thành cuộc so tài danh giá giữa những nhà vô địch của mùa giải quốc nội.

Đằng sau hành trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của nhiều doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức sống và nâng tầm thương hiệu cho Siêu cúp Bóng đá Quốc gia. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) là một trong những đối tác gắn bó lâu dài nhất với giải đấu.

Sau 11 mùa giải liên tiếp đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, mùa giải 2025/26 đánh dấu năm thứ 12 liên tiếp THACO sát cánh cùng Siêu cúp Bóng đá Quốc gia. Năm nay THACO đảm nhiệm vai trò Nhà tài trợ danh xưng, cho thấy cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với một trong những sự kiện giàu truyền thống của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Sự hiện diện xuyên suốt 12 mùa giải không chỉ thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa THACO và Siêu cúp Bóng đá Quốc gia, mà còn cho thấy trách nhiệm xã hội của một tập đoàn lớn đối với sự phát triển của thể thao nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.

THACO được thành lập năm 1997, hiện là tập đoàn công nghiệp đa ngành với 6 tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực gồm: ô tô (THACO AUTO), nông nghiệp (THACO AGRI), cơ khí và công nghiệp hỗ trợ (THACO INDUSTRIES), đầu tư - xây dựng (THADICO), thương mại và dịch vụ (THISO), logistics (THILOGI).

Các lĩnh vực hoạt động của THACO được tổ chức theo hướng bổ trợ, tích hợp cao, sản xuất kinh doanh trên quy mô lớn và xuyên suốt chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh quản trị công nghiệp, chuyển đổi số và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Một trong những dấu ấn nổi bật của THACO là Khu công nghiệp THACO Chu Lai, được đầu tư xây dựng từ năm 2003 tại Quảng Nam. Khu công nghiệp đang tiếp tục được phát triển theo định hướng trở thành hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, xanh, thông minh và bền vững, bao gồm các trung tâm sản xuất, lắp ráp ô tô; cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất, chế biến nông - lâm nghiệp; giao nhận vận chuyển cùng hệ thống đô thị, thương mại và dịch vụ.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, THACO nhiều năm qua dành nguồn lực cho các chương trình cộng đồng trong nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, an toàn giao thông, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Việc 12 mùa liên tiếp đồng hành cùng Siêu cúp Bóng đá Quốc gia tiếp tục nối dài dấu ấn đó. Từ Nhà tài trợ Kim cương đến Nhà tài trợ danh xưng, THACO không chỉ đóng góp nguồn lực cho công tác tổ chức, mà còn cùng báo Tiền Phong, VFF và VPF vun đắp giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của trận đấu mở màn đặc biệt của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.