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Thể thao

CĐV vỡ òa sau cú đúp của Xuân Son vào lưới Malaysia

Dương Triều
Xuân Huế

TPO - Từ quán cà phê sát sân Mỹ Đình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), hàng nghìn cổ động viên vỡ òa khi Xuân Son lập cú đúp, giúp tuyển Việt Nam dẫn Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 19/8.

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Tối 19/8, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Không có vé vào sân, hàng trăm cổ động viên chọn quán cà phê ngay sát sân làm “khán đài” đặc biệt, cùng khoác áo đỏ, mang theo cờ Tổ quốc và hướng mắt về màn hình lớn theo dõi từng diễn biến trận đấu.
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Mỗi pha lên bóng của tuyển Việt Nam đều khiến khán giả đứng ngồi không yên. Khi Malaysia tiến gần khung thành, nhiều người ôm đầu, còn khi Việt Nam có cơ hội, tiếng hò reo lại vang lên.
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Phút 62, tuyển Việt Nam pressing toàn diện. Bóng được luân chuyển đến Tiến Anh. Cú dứt điểm của tiền vệ số 15 không thành công, nhưng Xuân Son kịp áp sát và sút bồi tung lưới Malaysia. “Lúc bóng vào lưới, tôi chẳng biết mình đang ôm ai nữa. Thấy người bên cạnh cũng nhảy lên là ôm thôi. Bóng đá có những lúc khiến mọi người gần nhau như vậy”, chị Lê Thu Trang (Hà Nội), nói.
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Khoảnh khắc bóng vào lưới cũng là lúc cả quán cà phê bùng nổ. Người hâm mộ bật khỏi ghế, đập tay xuống bàn và ôm chầm lấy nhau. “Lúc bóng vào lưới, tôi chẳng biết mình đang ôm ai nữa. Thấy người bên cạnh cũng nhảy lên là ôm thôi”, anh Hoàng cổ động viên chia sẻ.
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Niềm vui tiếp tục được đẩy lên cao khi Xuân Son dẫn bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.
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Xuân Son dẫn bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Malaysia, nâng tỷ số lên 2-0. Lần này, tiếng reo còn lớn hơn.
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Ngay sau bàn thắng thứ hai, hàng loạt điện thoại được giơ lên. Cổ động viên vừa ăn mừng vừa cố ghi lại hình ảnh biển người trong sắc đỏ và khoảnh khắc Xuân Son hoàn tất cú đúp.
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Tại TPHCM, hàng nghìn cổ động viên tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cùng hướng về màn hình lớn theo dõi và cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về với Malaysia.
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Khi Xuân Son ghi bàn, hàng nghìn cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đồng loạt bật dậy reo hò. Người ôm chầm lấy nhau, người nhảy lên ăn mừng, vẫy cờ Tổ quốc.
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Những người xa lạ cùng hòa chung niềm vui trong khoảnh khắc tuyển Việt Nam làm tung lưới Malaysia.
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.Chiến thắng 2-0 trước Malaysia đưa tuyển Việt Nam bước vào chung kết ASEAN Cup 2026, nơi Thái Lan đang chờ đợi.
Dương Triều
Xuân Huế
#Xuân Son #bóng đá #Việt Nam #ASEAN Cup #cổ động viên #bán kết

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