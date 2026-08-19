CĐV vỡ òa sau cú đúp của Xuân Son vào lưới Malaysia

TPO - Từ quán cà phê sát sân Mỹ Đình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), hàng nghìn cổ động viên vỡ òa khi Xuân Son lập cú đúp, giúp tuyển Việt Nam dẫn Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 19/8.
Mỗi pha lên bóng của tuyển Việt Nam đều khiến khán giả đứng ngồi không yên. Khi Malaysia tiến gần khung thành, nhiều người ôm đầu, còn khi Việt Nam có cơ hội, tiếng hò reo lại vang lên.
Niềm vui tiếp tục được đẩy lên cao khi Xuân Son dẫn bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.