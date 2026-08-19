CĐV vỡ òa sau cú đúp của Xuân Son vào lưới Malaysia

TPO - Từ quán cà phê sát sân Mỹ Đình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), hàng nghìn cổ động viên vỡ òa khi Xuân Son lập cú đúp, giúp tuyển Việt Nam dẫn Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 19/8.