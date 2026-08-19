Thủ môn số một đội tuyển Nhật Bản chính thức gia nhập Aston Villa

TPO - Zion Suzuki chính thức gia nhập Aston Villa và lập tức đặt ra tham vọng lớn: thủ môn số một đội tuyển Nhật Bản muốn tận dụng cơ hội này để chứng minh bản thân ở “đẳng cấp cao nhất” của bóng đá Anh.

“Rất phấn khích và hạnh phúc khi có mặt ở đây để bắt đầu hành trình mới”, Zion Suzuki nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi hoàn tất việc chuyển đến Aston Villa từ Parma với giá 35 triệu euro.

Suzuki ra mắt Aston Villa.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả sự hào hứng của thủ môn 23 tuổi nằm ở lý do anh lựa chọn đội bóng Anh. Suzuki không xem Premier League đơn thuần là điểm đến tiếp theo trong hành trình xuất ngoại, mà coi đây là sân khấu để kiểm chứng năng lực ở cấp độ cao nhất.

“Tôi nghĩ đây là CLB phù hợp để bắt đầu hành trình đầu tiên của mình tại Premier League. Aston Villa luôn cạnh tranh cho các danh hiệu. Tôi muốn chơi ở đẳng cấp cao nhất và đó là lý do tôi quyết định đến đây”, Suzuki chia sẻ.

Suzuki đã có hai mùa giải thi đấu tại Serie A trong màu áo Parma, nhưng Premier League mới là giải đấu mà anh hướng tới từ lâu. “Ước mơ của tôi là chơi tại Premier League. Bây giờ là thời điểm để tôi chơi ở Premier League”, anh nhấn mạnh.

Aston Villa xác nhận hoàn tất vụ chiêu mộ Suzuki vào ngày 19/8. Thủ môn người Nhật Bản rời Parma sau hai mùa giải, trong đó có 59 lần ra sân tại Serie A. Trước khi sang châu Âu, Suzuki trưởng thành từ Urawa Red Diamonds, nơi anh ra mắt đội một khi mới 16 tuổi, rồi có thời gian thi đấu cho Sint-Truiden ở Bỉ.

Suzuki đến Premier League sau khi đã xác lập vị thế quan trọng trong đội tuyển Nhật Bản. Anh hiện có 22 lần khoác áo Samurai xanh và vừa bắt chính cả 4 trận của đội bóng tại World Cup 2026.

Sự xuất hiện của Suzuki càng đáng chú ý khi tương lai Emiliano Martinez tại Aston Villa vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Thủ môn người Argentina đã là lựa chọn số một của đội bóng trong nhiều năm, nhưng những đồn đoán về khả năng anh ra đi tiếp tục xuất hiện trong mùa hè này.

Dù vậy, Suzuki chưa đặt nặng câu chuyện cạnh tranh với Martinez trong ngày ra mắt. Điều anh nhấn mạnh là mong muốn đóng góp cho đội bóng và tiếp tục hoàn thiện bản thân. “Tôi muốn giúp đội bóng. Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có cho CLB”, thủ môn đội tuyển Nhật Bản nói.