Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Thủ môn số một đội tuyển Nhật Bản chính thức gia nhập Aston Villa

Nguyễn Khánh

TPO - Zion Suzuki chính thức gia nhập Aston Villa và lập tức đặt ra tham vọng lớn: thủ môn số một đội tuyển Nhật Bản muốn tận dụng cơ hội này để chứng minh bản thân ở “đẳng cấp cao nhất” của bóng đá Anh.

“Rất phấn khích và hạnh phúc khi có mặt ở đây để bắt đầu hành trình mới”, Zion Suzuki nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi hoàn tất việc chuyển đến Aston Villa từ Parma với giá 35 triệu euro.

suzuki.jpg
Suzuki ra mắt Aston Villa.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả sự hào hứng của thủ môn 23 tuổi nằm ở lý do anh lựa chọn đội bóng Anh. Suzuki không xem Premier League đơn thuần là điểm đến tiếp theo trong hành trình xuất ngoại, mà coi đây là sân khấu để kiểm chứng năng lực ở cấp độ cao nhất.

“Tôi nghĩ đây là CLB phù hợp để bắt đầu hành trình đầu tiên của mình tại Premier League. Aston Villa luôn cạnh tranh cho các danh hiệu. Tôi muốn chơi ở đẳng cấp cao nhất và đó là lý do tôi quyết định đến đây”, Suzuki chia sẻ.

Suzuki đã có hai mùa giải thi đấu tại Serie A trong màu áo Parma, nhưng Premier League mới là giải đấu mà anh hướng tới từ lâu. “Ước mơ của tôi là chơi tại Premier League. Bây giờ là thời điểm để tôi chơi ở Premier League”, anh nhấn mạnh.

Aston Villa xác nhận hoàn tất vụ chiêu mộ Suzuki vào ngày 19/8. Thủ môn người Nhật Bản rời Parma sau hai mùa giải, trong đó có 59 lần ra sân tại Serie A. Trước khi sang châu Âu, Suzuki trưởng thành từ Urawa Red Diamonds, nơi anh ra mắt đội một khi mới 16 tuổi, rồi có thời gian thi đấu cho Sint-Truiden ở Bỉ.

Suzuki đến Premier League sau khi đã xác lập vị thế quan trọng trong đội tuyển Nhật Bản. Anh hiện có 22 lần khoác áo Samurai xanh và vừa bắt chính cả 4 trận của đội bóng tại World Cup 2026.

Sự xuất hiện của Suzuki càng đáng chú ý khi tương lai Emiliano Martinez tại Aston Villa vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Thủ môn người Argentina đã là lựa chọn số một của đội bóng trong nhiều năm, nhưng những đồn đoán về khả năng anh ra đi tiếp tục xuất hiện trong mùa hè này.

Dù vậy, Suzuki chưa đặt nặng câu chuyện cạnh tranh với Martinez trong ngày ra mắt. Điều anh nhấn mạnh là mong muốn đóng góp cho đội bóng và tiếp tục hoàn thiện bản thân. “Tôi muốn giúp đội bóng. Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có cho CLB”, thủ môn đội tuyển Nhật Bản nói.

Nguyễn Khánh
The Athletic
#Zion Suzuki #Aston Villa #Thủ môn Nhật Bản #Chuyển nhượng bóng đá #Bóng đá Anh #Đội tuyển Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe