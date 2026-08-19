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Tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026: Ngả mũ trước ông Kim Sang-sik

Tiểu Yến
Như Ý

TPO - Nhà cầm quân Hàn Quốc một lần nữa cho thấy tài cầm quân khi đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình.

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Xuân Son ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026 (ảnh Như Ý)

Nguyễn Xuân Son vừa chơi cực hay ở trận lượt đi thì được cất trên ghế dự bị. Đoàn Văn Hậu, Phan Tuấn Tài bất ngờ đá chính và ở giữa sân, Quang Hải một lần nữa đá cặp cùng Hoàng Đức. HLV Kim Sang-sik đã đưa ra những điều chỉnh đầy bất ngờ về nhân sự.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn trải qua hiệp đấu đầu tiên vững vàng và kín kẽ trước Malaysia. Đội tuyển Việt Nam không quá vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng so với đối thủ (52%), nhưng tung ra đến 14 cú dứt điểm và 3 trong số này đến đích. Đình Bắc và các đồng đội chỉ thiếu một chút duyên để có bàn thắng trước.

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Nhưng quan trọng hơn, Malaysia gần như không có “đất” diễn khi bị khoá chặt các đường lên bóng. Hàng lang biên đội tuyển Việt Nam trở nên chắc chắn hơn so với trận lượt đi tại Kuala Lumpur. Trong 45 phút đầu tiên, Malaysia gần như không tạo được cơ hội nào đúng nghĩa.

Và đòn kết liễu được HLV Kim Sang-sik tung ra trong hiệp 2. Nguyễn Xuân Son và Tài Lộc được tung vào sân thay Hai Long, Hoàng Hên đúng thời điểm cần thiết. Các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên sắc lẹm và kết quả của nó chính bàn mở tỷ số của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo gốc Brazil cho thấy khả năng đánh hơi cơ hội và dứt điểm cực tốt với pha đá bồi phá lưới Malaysia.

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HLV Kim Sang-sik tiếp tục đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup (ảnh Như Ý)

Sự khác biệt của đội tuyển Việt Nam so với trước đây có lẽ là việc luôn biết cách để đạt mục tiêu mà không cần quá tốn sức. Đội tuyển Việt Nam đã vượt hẳn tầm đối thủ khi làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Bàn thắng thứ 2 của Xuân Son là hệ quả tất yếu của thế trận đội tuyển Việt Nam tạo ra trước đối thủ.

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia là vừa đủ để đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vào chung kết, đồng thời bảo toàn đầy đủ lực lượng cho 2 trận quyết đấu trước Thái Lan. Một lần nữa, HLV Kim Sang-sik cho thấy ông luôn đưa ra những lựa chọn khiến người khác bất ngờ nhưng lại hợp lý.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Yến
Như Ý
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son #Malaysia

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