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Chuyên gia Phan Anh Tú: Malaysia sẽ chơi 'rát', đội tuyển Việt Nam không thể chủ quan

Vĩnh Xuân

TPO - Ông Phan Anh Tú cho rằng đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác trước Malaysia không còn gì để mất và có thể chơi rắn ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 19/8.

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Nguyễn Xuân Son là niềm hy vọng trên hàng công đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

"Trận đấu sẽ rất nóng, Malaysia có thể đá với tâm lý không còn gì để mất. Họ sẽ chơi rát trước đội tuyển Việt Nam. Họ có thể phát huy các đường tấn công cánh và nách để tận dụng tốc độ của những cầu thủ chơi khu vực này. Đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác chứ không thể chủ quan"-chuyên gia Phan Anh Tú cho biết.

Trên thực tế ở trận lượt đi, Malaysia cũng gây nhiều khó khăn cho Việt Nam bởi các pha lên bóng tốc độ 2 bên cánh. HLV Kim Sang-sik thừa nhận hai biên Việt Nam chơi chưa tốt.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội tuyển Việt Nam có thể chủ động chọn cách tiếp cận trận đấu do lợi thế dẫn bàn. Do buộc phải thắng, Malaysia có thể nôn nóng và đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kết liễu đối thủ.

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"Chúng ta có thể tận dụng các đường chuyền dài đến Nguyễn Xuân Son ở phía trên. Cậu ấy có tốc độ, khả năng tì đè và dứt điểm tốt bằng cả chân và đầu. Bên cạnh đấy với Đình Bắc hoạt động rộng, chúng ta có thể khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương"-ông Phan Anh Tú nói.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định nếu Malaysia không ghi được bàn sớm, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 thậm chí là 2-0 như ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur.

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Vĩnh Xuân
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Malaysia #Nguyễn Xuân Son

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