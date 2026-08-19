Tiền vệ Malaysia: Việt Nam sẽ lại đá quyết liệt, vì lượt đi họ đã phạm lỗi với tôi rất nhiều

TPO - Sau khi trải qua một trận đấu đầy tính va chạm thể lực ở trận bán kết lượt đi, Sergio Aguero dự đoán hàng tiền vệ Việt Nam sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi theo anh là áp sát quyết liệt để khóa chặt các đợt tấn công của Malaysia.

Trận bán kết lượt về gặp Việt Nam trên sân khách được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra căng thẳng, với tâm điểm là cuộc chiến ở khu trung tuyến trong nhiệm vụ sống còn của Malaysia nhằm săn tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Theo Aguero, tuyển Malaysia sẽ phải đặc biệt chú ý đến điều này vì ở trận lượt đi, các cầu thủ Việt Nam “đã phạm lỗi rất nhiều” với anh. Có lẽ cầu thủ gốc Argentina nhắc đến những pha tranh chấp giữa Aguero và Xuân Son, giữa Aguero và Hoàng Đức...

"Họ đã phạm lỗi rất nhiều với tôi trong trận lượt đi. Nhưng Syafiq Ahmad đã chơi tốt và Daryl Sham cũng rất xuất sắc. Chúng tôi thi đấu tốt và vẫn giữ trọn niềm tin lớn lao cho trận lượt về.

Một người bạn nói với tôi rằng anh ấy rất ngạc nhiên trước màn trình diễn của chúng tôi trong hiệp 1. Chúng tôi cần phải cảm thấy tự hào. Chúng tôi còn 90 phút nữa để chiến đấu và thể hiện một lối chơi tương tự để lội ngược dòng”, cầu thủ nhập tịch 32 tuổi nói.

Aguero đang là người nắm giữ niềm hy vọng ở tuyến giữa Malaysia

Phải thừa nhận rằng, sự phối hợp ăn ý giữa các vị trí giúp tuyến giữa Malaysia chơi khá chủ động trước Việt Nam. Họ cầm bóng áp đảo đội khách. Nhưng ở khả năng tạo cơ hội và kết thúc tình huống, rõ ràng Việt Nam vượt trội. Đó cũng là điều tuyển Thái Lan làm được ở trận thắng Singapore 3-1 hôm 15/8, trận đấu mà họ chỉ cầm bóng 28%.

Ở trận lượt về, bên cạnh việc duy trì sự chủ động ở tuyến giữa, Aguero tin rằng các đồng đội của anh phải giữ tinh thần cao và thi đấu quyết tâm. "Khâu tạo động lực là nhiệm vụ của huấn luyện viên cùng ban huấn luyện. Họ đã làm rất tốt và chúng tôi sẽ ra sân để cống hiến hết mình.

Tất nhiên chúng tôi thất vọng với kết quả vừa qua, nhưng bóng đá là vậy. Không có gì phải hối tiếc vì mọi cầu thủ đều đã cống hiến tất cả những gì mình có", anh chia sẻ.

Chuyển đội bóng ngay trong ASEAN Cup 2026 Trong thời gian tham dự ASEAN Cup 2026, Aguero đã chốt xong điểm dừng chân mới. Anh chấp nhận rời Malaysia để chuyển sang Indonesia. Tiền vệ tấn công này từ mùa tới sẽ khoác áo PSM Makassar tại giải Indonesia.