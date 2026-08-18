Đội trưởng Malaysia: ‘Cách biệt hai bàn chưa nói lên tất cả’

TPO - Đội trưởng Harimau Malaya thừa nhận nhiệm vụ tại Mỹ Đình rất khó khăn, nhưng khẳng định Malaysia chưa đầu hàng và mọi chuyện vẫn có thể xảy ra trong trận bán kết lượt về.

Thủ quân Paulo Josue (17) tin Malaysia còn cơ hội ngược dòng ở Mỹ Đình.

Malaysia nhận thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam trên sân KLFA ở trận bán kết lượt đi, qua đó đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình ở lượt về vào ngày 19/8.

Dù vậy, đội trưởng Paulo Josue cho rằng tỷ số chưa phản ánh hoàn toàn cục diện trận đấu. Anh khẳng định Malaysia đã chơi sòng phẳng và tạo ra những cơ hội đủ tốt để ghi bàn.

“Việt Nam không cầm bóng quá nhiều và cũng không kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, họ có một vài cơ hội và đã tận dụng được”, Josue chia sẻ trước trận lượt về. “Chúng tôi cũng tạo ra những cơ hội tốt nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là khác biệt chính".

Tuyển Việt Nam tạo ra bước ngoặt nhờ khả năng chắt chiu cơ hội ở thời điểm quyết định. Nguyễn Xuân Son ghi bàn bằng cú đánh đầu đẹp mắt, trong khi bàn còn lại đến từ pha phản lưới nhà của Faris Danish Asrul ở phút 86.

Theo Josue, những chi tiết như vậy đã tạo nên khác biệt giữa hai đội trong một trận đấu có thế trận tương đối cân bằng.

Malaysia bước vào hai trận bán kết với nhiều khó khăn về lực lượng. HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe phải sử dụng không ít cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 do ảnh hưởng của chấn thương. Trong bối cảnh đó, Josue trở thành chỗ dựa kinh nghiệm và thường xuyên động viên các đàn em ngay trên sân.

“Chúng tôi có một đội hình rất trẻ, vì vậy việc mắc một vài sai lầm ở chỗ này hay chỗ khác là điều khó tránh khỏi. Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng với những cầu thủ trẻ, nhưng họ đã thể hiện sự dũng cảm rất lớn khi chơi sòng phẳng với một đội bóng như Việt Nam”, Josue chia sẻ. “Nhìn chung, tôi vẫn rất tự hào về màn trình diễn của họ".

Josue đã ghi 3 bàn tại ASEAN Cup 2026 và có 31 lần khoác áo đội tuyển Malaysia. Ở tuổi 37, anh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình Harimau Malaya tại giải năm nay.

Thất bại 0-2 trên sân nhà khiến Malaysia rơi vào thế khó trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Harimau Malaya buộc phải san lấp cách biệt hai bàn nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào chung kết.

Dù vậy, Josue khẳng định Malaysia chưa từ bỏ. “Chúng tôi đã chứng minh rằng nếu làm việc chăm chỉ, giữ được kỷ luật và duy trì sự đoàn kết, cơ hội sẽ luôn xuất hiện”, đội trưởng Malaysia nói.

“Chúng tôi biết đến Hà Nội thi đấu sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn còn 90 phút để đối đầu với họ. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra", anh khẳng định.