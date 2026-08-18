Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đội trưởng Malaysia: ‘Cách biệt hai bàn chưa nói lên tất cả’

Trọng Đạt

TPO - Đội trưởng Harimau Malaya thừa nhận nhiệm vụ tại Mỹ Đình rất khó khăn, nhưng khẳng định Malaysia chưa đầu hàng và mọi chuyện vẫn có thể xảy ra trong trận bán kết lượt về.

1-6776.jpg
Thủ quân Paulo Josue (17) tin Malaysia còn cơ hội ngược dòng ở Mỹ Đình.

Malaysia nhận thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam trên sân KLFA ở trận bán kết lượt đi, qua đó đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình ở lượt về vào ngày 19/8.

Dù vậy, đội trưởng Paulo Josue cho rằng tỷ số chưa phản ánh hoàn toàn cục diện trận đấu. Anh khẳng định Malaysia đã chơi sòng phẳng và tạo ra những cơ hội đủ tốt để ghi bàn.

“Việt Nam không cầm bóng quá nhiều và cũng không kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, họ có một vài cơ hội và đã tận dụng được”, Josue chia sẻ trước trận lượt về. “Chúng tôi cũng tạo ra những cơ hội tốt nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là khác biệt chính".

Tuyển Việt Nam tạo ra bước ngoặt nhờ khả năng chắt chiu cơ hội ở thời điểm quyết định. Nguyễn Xuân Son ghi bàn bằng cú đánh đầu đẹp mắt, trong khi bàn còn lại đến từ pha phản lưới nhà của Faris Danish Asrul ở phút 86.

Theo Josue, những chi tiết như vậy đã tạo nên khác biệt giữa hai đội trong một trận đấu có thế trận tương đối cân bằng.

Malaysia bước vào hai trận bán kết với nhiều khó khăn về lực lượng. HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe phải sử dụng không ít cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 do ảnh hưởng của chấn thương. Trong bối cảnh đó, Josue trở thành chỗ dựa kinh nghiệm và thường xuyên động viên các đàn em ngay trên sân.

“Chúng tôi có một đội hình rất trẻ, vì vậy việc mắc một vài sai lầm ở chỗ này hay chỗ khác là điều khó tránh khỏi. Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng với những cầu thủ trẻ, nhưng họ đã thể hiện sự dũng cảm rất lớn khi chơi sòng phẳng với một đội bóng như Việt Nam”, Josue chia sẻ. “Nhìn chung, tôi vẫn rất tự hào về màn trình diễn của họ".

Josue đã ghi 3 bàn tại ASEAN Cup 2026 và có 31 lần khoác áo đội tuyển Malaysia. Ở tuổi 37, anh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình Harimau Malaya tại giải năm nay.

Thất bại 0-2 trên sân nhà khiến Malaysia rơi vào thế khó trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Harimau Malaya buộc phải san lấp cách biệt hai bàn nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào chung kết.

Dù vậy, Josue khẳng định Malaysia chưa từ bỏ. “Chúng tôi đã chứng minh rằng nếu làm việc chăm chỉ, giữ được kỷ luật và duy trì sự đoàn kết, cơ hội sẽ luôn xuất hiện”, đội trưởng Malaysia nói.

“Chúng tôi biết đến Hà Nội thi đấu sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn còn 90 phút để đối đầu với họ. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra", anh khẳng định.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trọng Đạt
#Malaysia #Paulo Josue #bán kết #Việt Nam #đội tuyển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe