HLV Singapore tiết lộ đấu pháp ngược dòng trước Thái Lan

TPO - Thua 1-3 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Singapore đứng trước nhiệm vụ chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Dù vậy, HLV Gavin Lee vẫn yêu cầu các học trò giữ sự bình tĩnh, tránh bị cuốn vào áp lực phải ghi bàn sớm trong màn tái đấu Thái Lan tối 18/8.

HLV Gavin Lee.

Sau thất bại 1-3 trên sân nhà ở lượt đi, Singapore buộc phải thắng Thái Lan với cách biệt ít nhất hai bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Do giải không áp dụng luật bàn thắng sân khách, tỷ số 2-0 sau 90 phút sẽ giúp “Những chú sư tử” cân bằng tổng tỷ số 3-3.

Đó là nhiệm vụ rất khó khăn khi Singapore hiện xếp hạng 148 thế giới, trong khi Thái Lan đứng thứ 94. Tuy nhiên, HLV Gavin Lee cho rằng việc quá ám ảnh với tỷ số có thể khiến các học trò tự tạo thêm áp lực.

“Chúng tôi hiểu rất rõ tình thế hiện tại, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ tập trung vào việc chạy theo kết quả. Nếu mọi thứ không diễn ra như mong muốn, điều đó có thể tạo ra những áp lực không cần thiết”, HLV 35 tuổi nói.

“Vẫn còn 90 phút và trong bóng đá, rất nhiều điều có thể xảy ra. Tôi từng chứng kiến đội bóng ghi hai bàn chỉ trong ba phút. Nhưng nếu không ghi bàn sớm, mọi người có thể bắt đầu căng thẳng. Vì vậy, điều quan trọng là tập trung vào bản thân, kiểm soát kỳ vọng và giữ sự tỉnh táo trong suốt 90 phút".

Singapore tạo được nhiều thiện cảm trong thời gian qua nhờ tinh thần thi đấu kiên cường. Đội bóng của HLV Gavin Lee giành quyền tham dự Asian Cup và tiếp tục góp mặt ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Dẫu vậy, những khoảnh khắc mất tập trung cùng sự thua kém về chất lượng cá nhân khiến Singapore phải trả giá trước Thái Lan ở trận lượt đi.

HLV Gavin Lee thừa nhận đội bóng của ông cần cải thiện mạnh mẽ nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp: “Với tư cách một tập thể, chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn ở trận lượt đi. Điều quan trọng ở trận tới là phải chơi tốt hơn, đủ tốt để xứng đáng giành quyền vào vòng tiếp theo”, ông nói.

Theo HLV Singapore, đội bóng của ông không lựa chọn cách chơi phòng ngự thụ động trước các đối thủ mạnh.

“Trong những trận gặp Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan, chúng tôi không đơn thuần lùi sâu chịu trận rồi chờ phản công. Chúng tôi cố gắng làm những điều cần thiết ở từng thời điểm của trận đấu", ông nói. “Trước các đội mạnh, đương nhiên có lúc chúng tôi bị đẩy lùi sâu hơn. Nhưng ở trận gặp Thái Lan, Singapore thậm chí kiểm soát bóng tới 72%".

“Câu hỏi là tại sao chúng tôi vẫn để thủng lưới nhiều như vậy dù cầm bóng vượt trội? Chúng tôi phải tìm ra câu trả lời, qua đó cải thiện khả năng phòng ngự và đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn trên hàng công", HLV Lee nhấn mạnh.

Thách thức dành cho Singapore càng lớn nếu nhìn vào lịch sử giải đấu. Kể từ khi thể thức bán kết lượt đi - lượt về được áp dụng năm 2004, chưa đội bóng nào có thể lật ngược tình thế sau khi thua với cách biệt hai bàn ở trận lượt đi.

Singapore vì thế phải phá một tiền lệ kéo dài hơn hai thập kỷ nếu muốn góp mặt ở chung kết.

Dù vậy, đội tuyển từng 4 lần vô địch Đông Nam Á vẫn có lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ. Trong chiến dịch vòng loại Asian Cup, Singapore từng thắng Ấn Độ và Hong Kong cùng tỷ số 2-1 dù đều để đối phương vượt lên dẫn trước.

Với lợi thế hai bàn cùng sân nhà, Thái Lan đang nắm quyền tự quyết. Còn với Singapore, 90 phút tại Bangkok sẽ là cuộc chiến giữa áp lực của lịch sử và hy vọng tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất ASEAN Championship.