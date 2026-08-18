Bất bại 10 trận, HLV Hudson vẫn chạnh lòng vì đội tuyển Thái Lan bị xem nhẹ

TPO - Trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Singapore, HLV Anthony Hudson cho biết ông thất vọng khi những nỗ lực của các cầu thủ Thái Lan chưa được người hâm mộ và dư luận ghi nhận đúng mức, dù đội bóng đang trải qua chuỗi 10 trận bất bại.

Thái Lan đang có lợi thế lớn trước Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi giành chiến thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi hôm 15/8. “Voi chiến” cũng chưa thua trong 10 trận gần nhất dưới thời HLV Anthony Hudson, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuy nhiên, thành tích đó chưa giúp đội tuyển xứ chùa vàng thoát khỏi những lời chỉ trích. Phát biểu trước trận bán kết lượt về, HLV Hudson cho biết những ý kiến nhắm vào ông không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng ông cảm thấy buồn thay cho các học trò.

“Có một điều khiến tôi thất vọng và buồn thay cho các cầu thủ. Ở mỗi đợt tập trung, tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự ghi nhận và được nhắc đến theo hướng tích cực, bởi tất cả đều đã làm việc rất chăm chỉ”, nhà cầm quân 45 tuổi chia sẻ.

Hudson cho rằng những con số đang phản ánh khá rõ nỗ lực của đội tuyển Thái Lan. Trong 10 trận gần nhất, “Voi chiến” bất bại và đã tiến đến bán kết ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, nhà cầm quân này nhấn mạnh lực lượng của Thái Lan liên tục thay đổi qua từng đợt tập trung, thay vì duy trì một nhóm cầu thủ cố định.

“Trong 2-3 đợt tập trung gần đây, nhóm cầu thủ cũng khác nhau, bối cảnh cũng khác. Đây lại là một nhóm mới. Nếu nhìn vào những con số thống kê, tôi cảm thấy chúng tôi đã làm được điều đáng kinh ngạc và ấn tượng khi vào đến bán kết”, ông nói.

Dù vậy, Hudson không phủ nhận Thái Lan vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Ông đặc biệt chưa hài lòng với sự bình tĩnh trong kiểm soát bóng và mức độ quyết liệt trong lối chơi của Thái Lan ở trận lượt đi với Singapore. Đây cũng là điều Hudson muốn các học trò khắc phục ở trận lượt về.

Đợt tập trung lần này có 6-7 cầu thủ mới, khiến một số người chịu áp lực nhất định. Nhưng HLV Hudson tin rằng cảm giác đó sẽ giảm bớt khi họ có thêm thời gian thực chiến cùng đội tuyển. Nói về đối thủ Singapore, Hudson nhận định đội bóng này đã tiến bộ mạnh mẽ. Ông nhắc lại việc Singapore từng thi đấu tốt trước Indonesia và Việt Nam, nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Thái Lan lẽ ra có thể ghi thêm 1-2 bàn ở lượt đi.

Với lợi thế thắng 3-1, Thái Lan chỉ còn cách chung kết ASEAN Cup 2026 một trận đấu. Nhưng với Hudson, nhiệm vụ trước mắt vẫn là giúp các cầu thủ duy trì sự tự tin, sẵn sàng về thể chất lẫn tinh thần và mạnh dạn chơi tấn công cũng như phòng ngự. “Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải dám chơi. Tôi luôn cố gắng khích lệ họ điều đó”, nhà cầm quân người Anh nói.