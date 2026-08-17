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Tiền đạo Thái Lan đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Tiền đạo Patrik Gustavsson khẳng định tuyển Thái Lan không được phép chủ quan trước Singapore dù đang dẫn 3-1 sau lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. Chân sút 25 tuổi đặt mục tiêu cùng “Voi chiến” tiến vào chung kết và nâng cao chức vô địch.

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Tiền đạo Patrik Gustavsson.

Tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón Singapore trên sân Rajamangala vào lúc 20h00 ngày 18/8, trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Anthony Hudson đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi.

Trước trận đấu, tiền đạo Patrik Gustavsson nhấn mạnh tuyển Thái Lan vẫn phải duy trì sự tập trung cao nhất bởi cuộc đua giành vé vào chung kết chưa kết thúc.

“Trận lượt đi rất khó khăn, nhưng chúng tôi tận dụng cơ hội tốt và ghi được ba bàn. Xét theo thế trận, chúng tôi thậm chí có thể ghi nhiều bàn hơn”, Gustavsson chia sẻ.

“Kết quả đó giúp toàn đội tự tin hơn trước trận lượt về. Tuy nhiên, vẫn còn 90 phút phía trước và chúng tôi phải tiếp tục cống hiến 100%. Singapore chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình. Vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt và không được phép chủ quan".

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Thái Lan tập luyện cho trận bán kết lượt về.

Gustavsson cũng đặc biệt vui mừng khi trở lại đội tuyển quốc gia sau 17 tháng vắng mặt. Tiền đạo 25 tuổi trải qua phần lớn năm 2025 vật lộn với chấn thương và phải mất nhiều thời gian để tìm lại thể trạng cũng như cảm giác thi đấu tốt nhất.

“Năm 2025 là quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vì phải đối mặt với chấn thương trong suốt cả năm. Khi trở lại, mục tiêu của tôi là lấy lại thể trạng và sự tự tin như trước đây”, anh nói.

Thái Lan hiện là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải vô địch Đông Nam Á với 7 lần đăng quang, vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Gustavsson không giấu tham vọng cùng tuyển Thái Lan bổ sung danh hiệu thứ 8 vào bộ sưu tập.

“Đối với một cầu thủ, mục tiêu là được góp mặt ở những giải đấu như thế này, tiến vào trận chung kết và nâng cao chức vô địch. Mỗi khi khoác áo đội tuyển Thái Lan, tôi luôn muốn cống hiến 100%.

Nếu có cơ hội thi đấu, tôi sẽ chơi hết sức. Tôi thực sự rất vui khi được trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi cũng mong người hâm mộ tới sân thật đông để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho toàn đội", Gustavsson khẳng định.

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Trọng Đạt
#Thái Lan #ASEAN Cup #Patrik Gustavsson #bán kết #đội tuyển quốc gia

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