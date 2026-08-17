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Gian lận ở giải Taekwondo quốc gia: Cà Mau xử lý huấn luyện viên

Tân Lộc

TPO - Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) phát hiện hồ sơ đăng ký thi đấu của vận động viên D.B.N. - Hội Taekwondo tỉnh Cà Mau tham dự các giải quốc gia có thông tin về trình độ chuyên môn không thống nhất với dữ liệu do Liên đoàn quản lý. Sau đó rà soát và phát hiện huấn luyện viên của nữ vận động viên này đã điều chỉnh thông tin, có dấu hiệu gian lận.

Trong quá trình rà soát, đối chiếu dữ liệu quản lý vận động viên (VĐV), Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) phát hiện hồ sơ đăng ký thi đấu của VĐV D.B.N. - Hội Taekwondo tỉnh Cà Mau, tham dự các giải quốc gia có thông tin trình độ chuyên môn không thống nhất với dữ liệu do Liên đoàn quản lý. Cụ thể, hệ thống của liên đoàn ghi nhận nữ VĐV này có đai cấp 7, nhưng hồ sơ đăng ký thi đấu lại ghi cấp 4 để đủ điều kiện tham dự các giải đấu Taekwondo quốc gia.

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Hội Taekwondo tỉnh Cà Mau tham dự các giải quốc gia.

Nhờ hồ sơ đăng ký thi đấu ghi đai cấp 4, VĐV D.B.N. đã được tham dự Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia năm 2025, và giành huy chương Đồng nội dung đối kháng đồng đội nữ lứa tuổi U14. Đến ngày 9/9/2025, tại Giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia năm 2025, VĐV này tiếp tục giành huy chương Bạc nội dung đối kháng cá nhân nữ lứa tuổi U14.

Đến tháng 5/2026, khi huấn luyện viên tham mưu việc chuyển mã hội viên cho các VĐV đội tuyển Cà Mau, và đề nghị tạo điều kiện để D.B.N. dự thi thăng 1 đẳng tại Tây Ninh, hồ sơ được kiểm tra và phát hiện VĐV N. chưa đủ điều kiện về cấp đai.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau cho biết, huấn luyện viên (HLV) Mai Tôn Hiến là người quản lý, huấn luyện VĐV D.B.N.. Trong quá trình đăng ký tham gia các giải đấu, HLV này đã tự thực hiện việc điều chỉnh thông tin hồ sơ của VĐV N., có dấu hiệu ‘gian lận’ trong hoạt động thể thao.

Từ kết quả rà soát, VTF đã có quyết định Khiển trách nữ VĐV D.B.N., đình chỉ quyền tham dự các giải thi đấu thuộc hệ thống Liên đoàn trong 12 tháng.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng Khiển trách HLV Mai Tôn Hiến, đình chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện tại các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn trong thời hạn 12 tháng.

VTF cũng áp dụng hình thức khiển trách đối với Hội Taekwondo tỉnh Cà Mau, do xác nhận hồ sơ chuyên môn không đúng dữ liệu quản lý.

Về phía địa phương, sau khi nhận báo cáo vụ việc trên, UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý.

Tiếp đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau đã xử lý HLV Mai Tôn Hiến ở mức “nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm”, chuyển từ HLV đội tuyển xuống làm HLV đội tuyển trẻ trong thời hạn 12 tháng.

Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo Phòng Thể thao thành tích cao cũng được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý HLV, VĐV.

Tân Lộc
#Taekwondo #gian lận #Cà Mau #hình phạt #liên đoàn

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