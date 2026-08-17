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Tiền đạo Malaysia không phục Việt Nam: Họ chỉ có vài cơ hội

Hương Ly

TPO - Tiền đạo Paulo Josue cho rằng Việt Nam không thể kiểm soát bóng áp đảo trước Malaysia nhưng biết cách tận dụng cơ hội, đây là khác biệt dẫn đến tỷ số cuối cùng.

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"Việt Nam không kiểm soát bóng nhiều và không thể làm chủ cuộc chơi. Họ chỉ tạo ra vài cơ hội và tận dụng nó thành công. Chúng tôi cũng tạo ra nhiều cơ hội tốt nhưng không tận dụng được. Đó là khác biệt lớn nhất dẫn đến chiến thắng của Việt Nam", lão tướng Josue của Malaysia phát biểu.

"Đội hình của Malaysia còn rất trẻ, nên khó tránh việc mắc sai sót. Họ đã chơi dũng cảm trước Việt Nam. Tôi tự hào vì màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Chúng tôi hiểu trận đấu ở Mỹ Đình sẽ khó khăn nhưng Malaysia còn 90 phút nữa và mọi chuyện đều có thể xảy ra", Josue động viên cả đội Malaysia.

Tiền vệ Sergio Aguero tiết lộ sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ với anh về việc ông bất ngờ vì lối chơi của Malaysia trong hiệp một. Đây là chi tiết giúp Aguero có thêm động lực và tự hào về màn trình diễn của Malaysia.

"HLV Kim là bạn của tôi. Ông ấy nói bất ngờ vì cách chơi của Malaysia trong hiệp một. Từ chia sẻ của HLV Kim, chúng ta có thể ngẩng cao đầu. Malaysia không có gì phải tiếc cả vì toàn đội vừa tạo nên màn trình diễn tốt nhất từ đầu ASEAN Cup 2026", Aguero phát biểu.

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Xuân Son trừng phạt hàng thủ Malaysia. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Tiền vệ chủ chốt của Malaysia chia sẻ tiếp: "Tôi bị cầu thủ Việt Nam phạm lỗi rất nhiều nhưng chẳng sao cả. Hai vị trí Syafiq và Daryl chơi rất tốt ở trận này. Chúng tôi thất vọng vì để thủng lưới ở thời điểm cuối hiệp đấu nhưng bóng đá là vậy. Malaysia vẫn còn 90 phút tại Hà Nội. Chúng tôi tin tưởng có thể lội ngược dòng".

Trước khi Xuân Son đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, thầy trò HLV Kim trải qua 45 phút chật vật trước lối chơi kỷ luật của Malaysia. Việt Nam cầm bóng nhiều hơn Malaysia nhưng chỉ chênh lệch trên dưới 5%. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không tận dụng được.

Sang hiệp 2, Malaysia tràn sang phần sân Việt Nam để đẩy mạnh áp lực tấn công. Đội chủ nhà tạo ra cơ hội nhưng không thắng được Patrik Lê Giang. Vào đúng thời điểm Malaysia sốt ruột vì mục tiêu ghi bàn, họ lại thủng lưới. Lần này, bi kịch ập tới Malaysia khi cầu thủ của họ đá phản lưới từ nỗ lực phá bóng.

Malaysia phải thắng Việt Nam với cách biệt trên 2 bàn để hy vọng lật ngược thế cờ và tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026.

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Hương Ly
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