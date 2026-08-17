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Thể thao

ESPN: Xuân Son vẫn xuất sắc, nhưng đội tuyển Việt Nam đã không còn lệ thuộc vào anh

Đặng Lai

TPO - ESPN có góc nhìn khác biệt về hành trình của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia vào tối 16/8, ấn phẩm thể thao hàng đầu thế giới nhận định rằng HLV Kim Sang-sik đã thể hiện tốt tài thao lược, biến tuyển Việt Nam thành một tập thể đa dạng, không còn phụ thuộc vào Xuân Son.

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Xuân Son ghi ít bàn đi không có nghĩa anh sa sút

Chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 thoạt nhìn chỉ như một kết quả đã được dự báo từ trước. Đằng sau bảng tỷ số và pha lập công quen thuộc của Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) là một thông điệp chiến thuật mang tính bước ngoặt dưới triều đại HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam giờ đây đã xây dựng được một hệ thống hoàn diện, không còn phụ thuộc vào chân sút 29 tuổi”, ESPN viết.

“Nhìn lại chiến dịch vô địch năm 2024, Xuân Son sắm vai một "cỗ máy gánh đội" thực thụ với 7 bàn thắng, đoạt cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đóng góp to lớn của tiền đạo sinh năm 1997 là điều không thể phủ nhận. Thành tích của anh thậm chí có thể còn cao hơn nếu không bị gãy chân trong trận chung kết lượt về - dẫn đến việc phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Bước sang giải đấu năm nay, pha đánh đầu tung lưới Malaysia ở phút bù giờ hiệp một mới là bàn thắng thứ 3 của Xuân Son. Con số 3 không có nghĩa anh đã sa sút như 2 năm trước. Trung phong này vẫn sở hữu 14 bàn thắng sau 14 trận cho đội tuyển quốc gia.

Trái lại, việc số lượng bàn thắng của anh giảm đi cho thấy bức tranh tấn công của "Những chiến binh Sao Vàng" đã đa dạng hơn nhiều. Việt Nam đơn giản là không còn hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Và đó chỉ có thể là một tín hiệu tích cực".

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ESPN viết về Xuân Son và đội tuyển Việt Nam

Việt Nam đa dạng hơn với Xuân Son

Theo ESPN, HLV Kim Sang-sik đang dần tạo ra thêm những điểm nổ để giúp cỗ máy đội tuyển Việt Nam đa dạng hơn. Trang tin này nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam không còn dồn toàn bộ bóng về điểm đến cuối cùng mang tên Xuân Son để hy vọng tạo nên khác biệt.

Sự thay đổi mang tính hệ thống đó thể hiện rõ nét ngay từ vòng bảng. HLV Kim Sang-sik từng tự tin cất giữ át chủ bài trên băng ghế dự bị, nhưng đội tuyển vẫn vận hành trơn tru và đè bẹp đối thủ khó chịu Indonesia trước khi Xuân Son vào sân ấn định chiến thắng 3-0. Khi trọng trách ghi bàn được phân bổ đều, đối phương không thể chỉ cắt cử trung vệ theo kèm một cá nhân để vô hiệu hóa lối chơi của Việt Nam.

Thay vì đóng vai trò người kết thúc, giá trị của Xuân Son hiện tại nằm ở khả năng làm tường, kéo dãn cấu trúc phòng ngự đối phương. Thể hình lý tưởng cùng lối chơi càn lướt, không ngại va chạm của anh ấy tạo ra khoảng trống cho các nhân tố sáng tạo như Hoàng Đức hay Đình Bắc khai thác. Thực tế là các cầu thủ này càng có nhiều không gian hơn khi sát cánh cùng tiền đạo gốc Brazil.

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Xuân Son đang tạo nhiều khoảng trống hơn cho các vệ tinh xung quanh

Vị thế đã thay đổi, nhưng Xuân Son vẫn chiến đấu hết mình như bất kỳ ai khác trong đội. Đó là điều anh đã thể hiện trong các cuộc chiến tay đôi với Malaysia, ban đầu là với Rodney Celvin (chấn thương sau khi tranh bóng với Xuân Son) trước khi Aysar Hadi trở thành “nạn nhân” thứ hai”.

Dù vậy, ESPN vẫn đánh giá rất cao phẩm chất ngôi sao của Xuân Son. Họ cho rằng anh vẫn là khác biệt cốt lõi giữa đội tuyển Việt Nam và các đối thủ trên hành trình đã qua.

“Tất nhiên, khi cục diện bế tắc và đối thủ chủ động chơi áp sát quyết liệt như Malaysia, đẳng cấp ngôi sao của Xuân Son vẫn là thứ vũ khí định đoạt trận đấu. Việt Nam sở hữu một trung phong xuất sắc làm điểm tựa khi then chốt. Vấn đề là họ không còn bị động nếu đối thủ phong tỏa ngòi nổ này. Cả tập thể Malaysia đã chiến đấu rất quả cảm. Tiếc rằng như thường lệ, họ vẫn phải chịu thất bại trước Xuân Son”.

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Đặng Lai
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