Ông Kim Sang-sik lại tính đúng, tuyển Việt Nam không cần đẹp mắt nhưng vẫn giành 3 điểm

TPO - Thắng lợi 2-0 trên sân khách trong trận bán kết lượt đi trên sân Kuala Lumpur mở toang cơ hội giành vé đi tiếp với đội tuyển Việt Nam, dù màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son và các đồng đội không quá mãn nhãn.

Nguyễn Xuân Son tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng với đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Với sự trở lại của Lê Phạm Thành Long đá cặp nơi tuyến giữa, HLV Kim Sang-sik không giấu ý đồ ưu tiên an toàn trước Malaysia. Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son vẫn là 2 mũi nhọn cao nhất trên hàng tấn công nhưng cả 2 không thường xuyên dâng cao.

Đội tuyển Việt Nam trên thực tế lùi khá sâu đội hình, thay vì đẩy cao tấn công ngay từ đầu. Chiến thuật này giúp Malaysia chủ động hơn trong việc kiểm soát bóng và có lúc đội chủ nhà đã gây sức ép cực lớn lên hàng thủ Việt Nam. Ít nhất trong hiệp 1 đã có 2 tình huống khung thành thủ môn Patrick Lê Giang chao đảo trước các pha tấn công nguy hiểm của đối phương.

Sự kiên nhẫn của đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp với pha ghi bàn ở cuối hiệp 1 của Nguyễn Xuân Son. Mải mê tấn công, Malaysia đã để hở cánh trái và chỉ chờ có thế, Trương Tiến Anh thoát xuống căng ngang hiểm hóc để Xuân Son băng vào đánh đầu phá lưới đối thủ.

Trước trận đấu giữa đôi bên, chuyên gia Phan Anh Tú đã nghiêng về khả năng đội tuyển Việt Nam không nóng vội trên sân khách mà chờ cơ hội từ các tình huống phản công. Cho đến hết hiệp 1, những tính toán của HLV Kim Sang-sik gần như trùng khớp với dự đoán của chuyên gia Phan Anh Tú.

Đá trên sân nhà, Malaysia buộc phải cần một kết quả tốt bởi phía sau là trận lượt về tại Mỹ Đình. Không có gì bất ngờ khi sang hiệp 2, HLV Tan Cheng Hoe thúc các học trò đẩy cao đội hình tấn công. Công bằng mà nói, Malaysia đã tạo nên những tình huống đánh biên nguy hiểm và nếu tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà đã có thể có bàn thắng.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng các pha tấn công của Malaysia. Trong khi đó, tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chớp thời cơ tốt ở trận đấu này. Những phút cuối hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã tung Quang Hải và Hai Long vào sân thay Xuân Son, Lê Phạm Thành Long. Sự điều chỉnh của nhà cầm quân Hàn Quốc phát huy tác dụng khi phút 86, hậu vệ Faris Danish dưới sức ép do Quang Hải tạo nên đã phản lưới nhà.

Chiến thắng 2-0 trên sân khách là vừa đủ để đội tuyển Việt Nam ung dung trở về sân nhà Mỹ Đình chờ tiếp đối thủ. Màn trình diễn của Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội dù không mãn nhãn nhưng là đủ để đội tuyển Việt Nam đạt mục tiêu đề ra.