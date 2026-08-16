Nhận định Lens vs PSG, 01h45 ngày 17/8: Hai ông vua so tài

TPO - Nhận định bóng đá Lens vs PSG, Siêu Cúp Pháp 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây không chỉ là màn so tài nhằm tìm ra chủ nhân của danh hiệu đầu tiên trong hệ thống giải quốc nội mùa giải mới mà còn là cuộc đụng độ giữa hai nhà vô địch thực thụ.

Nếu như PSG bước vào trận đấu với tư cách nhà vua Ligue 1 khi đoạt chức vô địch giải đấu cao nhất nước Pháp lần thứ 5 liên tiếp thì Lens cũng đầy kiêu hãnh. Họ vừa trải qua một mùa giải làm nên lịch sử với lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Quốc gia Pháp.

CLB này cho thấy họ là cái tên duy nhất đủ sức chấm dứt sự thống trị của PSG tại xứ lục lăng. Thực tế là ở Ligue 1 mùa vừa qua, chính Lens cũng là đội bám sát PSG nhất ở đường đua vô địch. Họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2, kém PSG 6 điểm nhưng hơn phần còn lại tới 9 điểm.

Lens đang ở trong giai đoạn chuyển giao mang tính bước ngoặt. Tân HLV Dino Toppmoller đang phải đối mặt với áp lực không hề nhỏ khi tiếp quản di sản khổng lồ mà người tiền nhiệm Pierre Sage (đã chuyển sang dẫn dắt Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh) để lại.

Dù vậy, Toppmoller không phải là một chiến lược gia thiếu kinh nghiệm. Vị thuyền trưởng từng dẫn dắt Eintracht Frankfurt cán đích ở vị trí thứ 3 tại Bundesliga mùa giải 2024/25 được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới, tiếp tục biến Lens thành một cỗ máy chiến thắng.

Ở bên kia chiến tuyến, PSG dưới triều đại Luis Enrique vẫn đang thể hiện sức mạnh thị uy đáng sợ. "Gã khổng lồ" thủ đô Paris vừa có bước chạy đà hoàn hảo khi bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chiếc Siêu Cúp châu Âu thứ 2 trong lịch sử sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Aston Villa hồi giữa tuần. Hôm nay, PSG không chỉ hướng đến chức vô địch Siêu Cúp Pháp thứ 5 liên tiếp, họ còn đặt mục tiêu nâng cao danh hiệu này lần thứ 15 - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Dù Lens đã chứng minh họ là một đối trọng xứng tầm đối với PSG tại Ligue 1 cũng như Cúp Quốc gia nhưng trong những thời khắc quyết định, đội chủ nhà dường như vẫn còn thiếu một chút sự sắc bén và độ quái để có thể tung ra đòn kết liễu.

Nhìn lại mùa giải trước, Lens chính là đội bóng sở hữu thành tích sân nhà khủng khiếp nhất tại Ligue 1. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, họ đã biến Stade Bollaert-Delelis (nơi diễn ra trận Siêu Cúp Pháp) thành một pháo đài gần như bất khả xâm phạm.

Lens giành tới 14 chiến thắng trong tổng số 17 trận thi đấu tại tổ ấm của mình, đạt tỷ lệ trung bình đáng kinh ngạc: 2,47 điểm mỗi trận. Hệ thống phòng ngự của họ cũng chơi cực kỳ kỷ luật khi giữ sạch lưới tới 8 lần trên sân nhà ở mùa giải trước.

Việc được thi đấu trận tranh Siêu Cúp ngay trên thánh địa Bollaert-Delelis là một lợi thế tinh thần cực kỳ to lớn đối với đội bóng áo vàng đỏ, nhất là khi họ đang khao khát phục thù trận thua 0-2 trước chính PSG hồi tháng 5 - thất bại đã trực tiếp cướp đi cơ hội cạnh tranh ngôi vương Ligue 1 của họ.

Về phía PSG, dù trải qua chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải không bùng nổ (thua 1, hòa 1), lại có ít thời gian hội quân do các trụ cột tập trung muộn sau World Cup 2026. Nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Champions League đã lập tức lên tiếng khi bước vào các giải đấu chính thức.

Chiến thắng trước Aston Villa tại Siêu Cúp châu Âu vừa qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh đáng gờm của đoàn quân HLV Luis Enrique. Dù đã để thua trong trận đấu sân khách cuối cùng ở mùa giải trước (thất bại 1-2 trước Paris FC), nhưng thành tích của PSG tại các trận chung kết Siêu Cúp Pháp lại cực kỳ ấn tượng. Họ chưa từng để thua ở trận đấu này lần nào kể từ thất bại 0-1 trước Lille vào năm 2021.

PSG toàn thắng 8 trận gần nhất trước Lens

Đây chính là điểm cộng của PSG. Nếu xét về thành tích đối đầu trực tiếp, những con số thống kê càng chống lại Lens. PSG đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối, giành chiến thắng trong cả 8 lần chạm trán gần nhất với Lens trên mọi đấu trường. Lần cuối cùng người hâm mộ Lens được hưởng niềm vui chiến thắng trước đại diện thủ đô đã diễn ra từ năm 2023. Kể từ đó đến nay, PSG luôn biết cách gieo sầu cho đội bóng áo vàng đỏ. Trận này nhiều khả năng lặp lại kịch bản trên.

Bước vào trận đại chiến này, tân HLV Dino Toppmoller đang phải đối mặt với một cơn bão chấn thương không hề nhỏ nơi hàng phòng ngự. Cầu thủ chạy cánh Jhoanner Chavez có nguy cơ phải ngồi ngoài vì chấn thương đùi. Trong khi đó, Nidal Celik chắc chắn vắng mặt do chấn thương sụn chêm, Samson Baidoo cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì bị đau chân, và trung vệ kỳ cựu Jonathan Gradit thì vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi bị gãy xương cẳng chân.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng có những điểm sáng đáng chú ý. Ngôi sao dạn dày kinh nghiệm Thorgan Hazard đang rất hy vọng sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát sau khi cập bến đội bóng vào giữa tháng 7 và đã có quá trình hòa nhập tốt ở giai đoạn tiền mùa giải. Bên cạnh đó, Saud Abdulhamid cũng được kỳ vọng sẽ quán xuyến tốt hành lang cánh sau màn trình diễn ấn tượng trước Sunderland cách đây ít ngày.

PSG đang sở hữu lực lượng gần như sung mãn và hùng hậu nhất. Hậu vệ phải đẳng cấp Achraf Hakimi vừa có những phút thi đấu chính thức đầu tiên khi ra sân trong trận Siêu Cúp châu Âu hồi giữa tuần. Tân binh Maghnes Akliouche (chuyển đến từ Monaco) cũng đã có màn ra mắt suôn sẻ, trong khi Lucas Digne đang rất nóng lòng có được những phút thi đấu đầu tiên trong màu áo mới.

Mặt trận tấn công của PSG hiện tại đang sở hữu một sức công phá khủng khiếp. Bộ đôi Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue đang đạt phong độ cực cao khi chính họ là những người đã ghi bàn mang về chiến thắng sát nút tại trận Siêu Cúp châu Âu hôm thứ Tư vừa qua. Chưa kể trận này, PSG hoàn toàn có thể trình làng tân binh Ferran Torres. Tất cả đều đang ủng hộ họ giành chiến thắng thứ 9 liên tiếp trước Lens.